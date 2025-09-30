Apre a Gubbio nuovo sportello Adic Umbria per i cittadini

Sportello gratuito tutela consumatori e servizi sociali in città

A Gubbio è stato inaugurato il nuovo sportello dell’Associazione per i Diritti dei Cittadini (ADIC) Umbria, situato presso il Centro Sociale San Pietro con accesso dalla Biblioteca Sperelliana e via di Fonte Avellana 12. Questa nuova apertura rappresenta un importante punto di ascolto e supporto dedicato ai cittadini eugubini, che potranno usufruire di consulenza gratuita e assistenza qualificata su tematiche che spaziano dalla tutela dei consumatori ai diritti legali e questioni burocratiche. La presenza capillare dell’associazione nel territorio umbro conferma l’ADIC come un presidio sociale fondamentale per facilitare l’accesso all’informazione e alla difesa dei diritti individuali.

Renzo Patumi, consigliere ADIC, ha sottolineato i vent’anni di impegno dell’associazione, evidenziando come la rete degli sportelli garantisca un supporto concreto a uomini e donne del territorio in cerca di soluzioni per problematiche e contenziosi spesso trascurati. All’inaugurazione hanno partecipato importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, e Filippo Farneti, assessore al patrimonio del Comune di Gubbio.

Bistocchi ha evidenziato il valore strategico della città di Gubbio, capofila di un’area interna del nord est umbro, sottolineando l’importanza di garantire servizi anche ai piccoli centri e alle frazioni circostanti. “Il nuovo sportello Adic offre un sostegno prezioso per la cittadinanza più fragile, contribuendo a tenere unite queste realtà territoriali.” Ha inoltre ringraziato i volontari, gli operatori dello sportello e il direttivo dell’associazione, con particolare riconoscimento al presidente Marco Lucherini, che ha rilanciato l’associazione valorizzando le sue radici.

Lucherini ha rimarcato che tutti gli sportelli Adic Umbria mettono a disposizione servizi e informazioni digitali finanziati dal Mimit, così da favorire una migliore accessibilità. Ha infine ringraziato l’assessore Farneti e la presidente Bistocchi per la loro presenza e attenzione alle problematiche sociali, segno di una politica attenta ai bisogni dei cittadini.

La volontaria Gaetanina Paolone sarà responsabile dello sportello di Gubbio, aperto ogni venerdì dalle 16:00 alle 18:00. Tra le altre sedi della rete ADIC Umbria, c’è anche quella di Piazza Italia presso la Provincia di Perugia.

Per maggiori dettagli è possibile contattare il numero 3387609110 o visitare il sito ufficiale dell’associazione, come indicato dalla fonte del comunicato ADIC Umbria.