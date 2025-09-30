Massimiliano Presciutti insignito del premio San Michele Arcangelo 2025

A Gualdo Tadino il sindaco riconosciuto per il sostegno ai Giochi de le Porte

L’assegnazione del Premio San Michele Arcangelo 2025 ha visto protagonista Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia e di ALI Umbria. La cerimonia, come riportato dal comunicato ufficiale dell’Ente Giochi de le Porte, si è svolta nella cattedrale di San Benedetto a conclusione della messa del lunedì, momento in cui Presciutti ha ricevuto una raffigurazione in argento dell’Arcangelo Michele, realizzata dall’orafo locale Elisabetta Lupi. Il premio è stato consegnato da Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte, che ha ricordato l’importanza di questo riconoscimento istituito in memoria di Sergio Ponti, fondatore dell’iniziativa.

Nel corso dell’evento, Severini ha sottolineato il ruolo di primo piano svolto da Presciutti, gualdese di nascita, il quale ha dedicato un impegno continuo e appassionato alla promozione e organizzazione dei Giochi de le Porte, manifestazione che rappresenta un simbolo consolidato della città. Il comunicato evidenzia come la cerimonia abbia messo in luce anche altri riconoscimenti rivolti alle commissioni artistica, tecnica e alle taverne, grazie al cui lavoro volontario la manifestazione mantiene la sua vitalità e successo.

Inoltre, tre fotografi storici della città – Vittorio Monacelli, Pietro Graziosi e Franco Chiucchi – sono stati distinti per la loro lunga dedizione, superiore ai trent’anni, nel documentare con scatti significativi lo svolgimento dei Giochi de le Porte, contribuendo in modo decisivo alla diffusione della memoria e delle tradizioni locali nell’intera comunità.

Il premio conferma il legame profondo tra Gualdo Tadino e le sue radici culturali, riconoscendo figure come Massimiliano Presciutti quale punto di riferimento per la promozione e valorizzazione delle tradizioni cittadine, nel rispetto del lavoro volontario e del racconto visivo che accompagna la manifestazione.