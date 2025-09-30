Il successo dei 100 Giorni del Donatore a Gualdo Tadino

Oltre 300 donazioni e forte impegno delle porte cittadine

L’iniziativa denominata “I 100 Giorni del Donatore”, promossa dall’AVIS Comunale Gualdo Tadino, si è conclusa con un risultato largamente positivo, segnando una tappa importante nella promozione della cultura del dono all’interno della comunità. Il progetto, come riportato dalla stessa AVIS Gualdo Tadino, ha coinvolto 100 giorni di attività, di cui circa 80 dedicati alle donazioni effettive, e ha saputo mobilitare in modo significativo i cittadini, con particolare attenzione ai membri delle quattro Porte cittadine impegnate nei tradizionali Giochi de le Porte.

L’obiettivo del progetto era chiaro fin dall’inizio: rafforzare la solidarietà e il senso di appartenenza a un territorio che riconosce il valore del gesto di donare il sangue, vitale per molte vite. L’adesione entusiasta delle Porte di San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino ha permesso di raggiungere risultati concreti e di grande impatto. Secondo il comunicato ufficiale di AVIS Comunale Gualdo Tadino, oltre 300 donazioni sono state registrate in questo arco temporale, un dato che testimonia quanto la campagna abbia saputo coinvolgere persone di ogni età.

Un dato rilevante emerso dal rapporto riferito dalla fonte AVIS è la partecipazione di 18 nuovi donatori, soprattutto giovani cittadini che si sono avvicinati per la prima volta a questo atto di solidarietà. Inoltre, dieci ulteriori cittadini hanno già completato le visite mediche di idoneità e sono pronti a compiere il loro primo gesto concreto di dono. Questo rappresenta un chiaro segnale di una comunità che non solo accoglie la donazione come valore civico, ma che continua a rigenerarsi con nuove energie, confermando il ruolo di AVIS come motore imprescindibile di coesione sociale.

In occasione della cerimonia conclusiva, svoltasi il 28 settembre, è stata la Porta di San Benedetto a ricevere il riconoscimento come la più generosa tra le quattro. La consegna di un piatto simbolico, con rappresentazioni ispirate ai Giochi de le Porte e alla “Goccia AVIS”, ha sancito pubblicamente il contributo offerto dai portaioli. Un riconoscimento che l’AVIS ha voluto estendere idealmente a tutte le Porte, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e dello spirito comunitario che ha animato l’iniziativa.

La volontà di AVIS Comunale Gualdo Tadino, come si legge nelle dichiarazioni riportate nel comunicato ufficiale, è quella di andare oltre un’azione episodica, guardando a un progetto che si rinnovi ogni anno e che possa coinvolgere sempre più persone e ambiti della società locale. Già da ora è in corso una collaborazione con i medici di famiglia del territorio, inserita nel quadro del “Patto per la Salute”, un accordo che punta a potenziare la rete di solidarietà attraverso l’integrazione con le strutture sanitarie. Parallelamente, sono in fase di progettazione attività educative rivolte alle scuole, con l’obiettivo di trasmettere il valore del dono alle nuove generazioni, costruendo un impegno civico duraturo.

Questo bilancio estremamente positivo è frutto di un impegno corale che ha saputo unire tradizione, partecipazione e solidarietà concreta, offrendo un modello replicabile di impegno territoriale. È proprio l’elemento umano, la capacità di far sentire ogni donatore parte di una comunità viva e responsabile, che emerge con forza dal racconto fatto dall’AVIS, sottolineando come “Donare è un atto di comunità” (fonte AVIS Comunale Gualdo Tadino). L’appello rivolto dall’associazione è a continuare questo percorso condiviso, nella speranza che cresca sempre di più la cultura del dono a beneficio di tutti.

Le parole di Maurizio Brunetti, presidente di AVIS Gualdo Tadino, raccolte nella comunicazione ufficiale dell’associazione, esprimono bene questo spirito: “La tradizione e il senso civico possono andare di pari passo, generando risultati che arricchiscono l’intera collettività. Ringraziamo i vari enti e comitati che hanno reso possibile tutto ciò.”

Con un saldo di oltre 300 donazioni, 18 nuovi donatori e una rete di collaborazione in espansione, l’iniziativa dei “100 Giorni del Donatore” rappresenta per Gualdo Tadino non solo un’occasione di festa e gratitudine, ma soprattutto un esempio concreto di solidarietà e impegno civico per il futuro.