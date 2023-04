Fir Umbria, oltre 20 ragazze hanno aderito al Pink Saturday di Gubbio

Sono state oltre 20 le ragazze che hanno preso parte alla seconda tappa del Pink Saturday, in programma sabato scorso presso il campo del Rugby Gubbio, situato in località Coppiolo. “La giornata è stata positiva e la risposta delle ragazze è stata splendida. Sono arrivate da tutte le parti dell’Umbria: da Orvieto, Terni, Foligno, Perugia. Ringrazio loro e le società che le permettono di vivere queste esperienze. Essendo oltre 20 ragazze è venuto fuori un bell’allenamento e si sono tutte divertite. Questo risultato ci spingerà ad organizzare sempre più appuntamenti come questi perché alla fine il rugby è condivisione e divertimento, cosa che loro hanno incanalato alla perfezione. E’ stata una giornata splendida”, ha raccontato il tecnico regionale Alessandro Speziali.

L’open day è stato promosso dalla Fir Umbria, è organizzato in collaborazione con il club del territorio ed è riservato alle ragazze sopra i 10 anni di età, per permettere loro di conoscere e provare a praticare il rugby. Nel mese di maggio è in programma un altro Pink Saturday a Foligno (la data è in via di definizione) ed il 13 giugno a Perugia.