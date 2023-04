Contessa, martedì iniziativa congiunta dei sindaci di Gubbio e Fano

Una iniziativa congiunta, per far sentire forte il presidio delle istituzioni affinché i lavori sulla Contessa e tutte le problematiche relative all’asse Contessa-Flaminia vengano risolti il prima possibile: i primi cittadini di Gubbio e di Fano, Filippo Stirati e Massimo Seri, hanno indetto per martedì 2 maggio alle 11, nella sede del Comune di Fano, una conferenza stampa che tenga alta l’attenzione sulla questione della viabilità del Nord-Est dell’Umbria e l’immediata fascia territoriale dell’area interna del basso pesarese e l’area della costa direttamente interessata.

“La chiusura della SS452, meglio nota come Strada della Contessa – si legge in una lettera a firma di Stirati e Seri che è stata inviata a istituzioni, sindacati, forze sociali, economiche e politiche – e le criticità relative agli interventi di riqualificazione lungo la Flaminia ripropongono in termini molto attuali la questione delle infrastrutture e della crescita socio-economica di un’importante area vasta umbro-marchigiana, nonché l’esigenza di rilanciare in termini di sviluppo complessivo la questione della viabilità riguardante il Nord-Est dell’Umbria, la fascia territoriale dell’area interna del basso pesarese nonché l’area della costa, con particolare riferimento ai comuni di Fano e di Pesaro.

Alla luce di queste considerazioni e delle relative strategie istituzionali da intraprendere, abbiamo ritenuto opportuno indire una conferenza stampa presso il Comune di Fano martedì 2 maggio alle ore 11, per definire un grande patto tra le istituzioni e tutti i soggetti associativi portatori di interesse al fine di reagire all’attuale criticità che si è venuta a determinare con una risposta alta di programmazione e di adeguamento infrastrutturale, tale da garantire per i prossimi anni una crescita virtuosa e più equilibrata rispetto alle altre dinamiche territoriali”.

Il sindaco di Gubbio chiarisce che l’iniziativa è stata fortemente voluta per dare “un netto segnale di presenza e presidio, da parte delle istituzioni, affinché le criticità, i disagi nonché tutte le ripercussioni su flussi turistici e attività economiche durino meno possibile. Ma non solo: vogliamo infatti guardare avanti, al di là della contingenza dei lavori sul viadotto e sulla galleria e decisamente oltre le narrazioni giornalistiche tese a istigare spesso niente altro che reazioni irrazionali.

Vogliamo guardare avanti per far sì che viabilità e infrastrutture di tutta l’area umbro-marchigiana, l’area interna del basso pesarese, la costa e tutto l’urbinate siano decisamente rafforzati per favorire lo sviluppo di questi territori, che hanno una storia comune, scambi e relazioni non solo istituzionali, ma anche economici.

Certamente nella fase contingente – chiude il sindaco di Gubbio – cercheremo di attenuare al massimo i disagi e di stare vicini a residenti, operatori economici e commerciali in ogni modo che è nelle nostre possibilità. La chiamata a raccolta, il prossimo 2 maggio, di istituzioni, mondo industriale, associazioni di categoria, sindacati e forze sociali è proprio finalizzata a fare sentire forte la nostra presenza nonché la vicinanza a chi sta maggiormente pagando il prezzo di questi disagi”.