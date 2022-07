Search for: Search Button

Gubbio, attivazione corsi serali dell’Istituto Cassata-Gattapone

L’Istituto “Cassata-Gattapone” a Gubbio arricchisce la propria offerta formativa per l’anno scolastico 2022/23 con l’attivazione di due corsi serali per studenti adulti, relativi al Settore Tecnico Economico per gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing (con articolazione Sistemi Informativi Aziendali, quella che fino a qualche anno fa veniva indicata come “ragionieri programmatori”) e Turismo, al fine di favorire la partecipazione di studenti adulti per il conseguimento del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.

I due indirizzi fanno già parte dell’offerta formativa “standard” dell’Istituto, e gli studenti che si diplomano (e che decidono di non intraprendere gli studi universitari) vengono rapidamente e totalmente assorbiti dalle aziende e studi professionali del territorio, che sempre di più necessitano di personale qualificato e formato in ambito economico-turistico per la gestione delle proprie attività.

La decisione di attivare i corsi serali è stata determinata dalla forte richiesta, da parte degli operatori economici del territorio, di profili con competenze che comprendono l’economia aziendale, il diritto, le lingue straniere, l’informatica e l’arte, oltre che da un sondaggio conoscitivo prodotto in collaborazione con Informagiovani del comune di Gubbio, e dalle richieste di candidati privatisti all’esame di stato, negli anni sempre più numerosi. Le caratteristiche peculiari dei corsi serali evidenziano: orario delle lezioni ridotto (venti ore settimanali, suddivise in cinque giorni, con le lezioni del venerdì fruibili a distanza); didattica per moduli; riconoscimento di crediti formali e informali, al fine di valorizzare le competenze di ogni studente; materiali di studio condivisi online tramite piattaforma digitale; azione di tutoraggio e aiuto compiti online svolta dai docenti del corso, a cui gli studenti possono rivolgersi in caso di necessità tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla scuola.

L’organizzazione didattica è espressamente strutturata per favorire le esigenze di studenti adulti, nella maggior parte dei casi lavoratori, all’insegna dell’inclusività e della flessibilità. L’Istituto “Cassata-Gattapone”, pur cosciente dello sforzo organizzativo necessario per l’attivazione di tali corsi serali, ha voluto offrire al territorio dell’Alta Umbria questo nuovo servizio, nello spirito di collaborazione e supporto alle istituzioni e al tessuto produttivo e turistico che ha sempre contraddistinto le iniziative della scuola. 2 Per informazioni e iscrizioni basta rivolgersi all’Istituto Istruzione Superiore “Cassata- Gattapone” utilizzando il sito istituzionale https://www.iisgubbio.edu.it/ e contattandolo via mail pgis034006@istruzione.it e tramite il centralino dell’edificio di Via del Bottagnone, 40 al numero 0759235911