Gubbio e Dehua unite dal patto d’amicizia sulla ceramica

Mostra, convegni e musica per un ponte culturale duraturo

Dal 13 al 15 novembre Gubbio accoglierà una delegazione ufficiale proveniente da Dehua, città della provincia cinese del Fujian, in un evento che segna un passaggio storico per le relazioni culturali della città umbra. La visita, che coinvolgerà rappresentanti istituzionali, artisti e musicisti lirici, sarà il momento culminante di un percorso di dialogo avviato da tempo e che trova nella ceramica il suo linguaggio universale, come riporta il comunicato del Comune di Gubbio.

Il 14 novembre, alle ore 10, nella Sala Consiliare del Comune, verrà firmato il Patto d’amicizia tra Gubbio e Dehua. L’intesa avrà come fulcro la valorizzazione della porcellana e delle tradizioni ceramiche, patrimonio che lega idealmente le due comunità. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà un convegno tecnico sulle metodologie di lavorazione, seguito alle 18.30 dall’inaugurazione della mostra “Da Dehua a Gubbio. La strada della ceramica”, ospitata negli spazi della Fondazione Perugia sotto le Logge dei Tiratori. L’esposizione, a ingresso gratuito, riunisce tredici ceramisti eugubini con circa trenta opere, affiancate da creazioni in porcellana bianca cinese appena giunte dalla città gemella.

La mostra, curata da Cesare Coppari ed Ettore Sannipoli, resterà aperta fino al 31 gennaio 2026, per poi intraprendere un percorso itinerante nei cinque comuni della Strada della Ceramica, fino a Faenza, dove approderà in occasione di “Argillà”, una delle più importanti manifestazioni europee del settore.

L’assessore alla cultura Micaela Parlagreco ha sottolineato come il progetto sia frutto di un lavoro istituzionale condiviso, capace di riunire quasi tutti i ceramisti eugubini in un’unica iniziativa. “La collaborazione con Dehua – ha dichiarato – rappresenta un ponte tra culture diverse, ma unite dalla stessa passione per l’arte del fare. Il nostro impegno è dare continuità a questo dialogo, che ha già suscitato interesse anche tra aziende e partner privati”.

Durante la permanenza della delegazione cinese sono previsti anche momenti di convivialità, con degustazioni enogastronomiche e la partecipazione, su iniziativa dell’Ambasciata cinese, a un concerto lirico al Teatro Comunale di Gubbio la sera del 14 novembre. Un’occasione per intrecciare linguaggi diversi – arte, musica, cucina – in un mosaico di esperienze che rafforza il legame tra le due comunità.

Il progetto non si limita a un evento celebrativo, ma si inserisce in una strategia più ampia che punta a coniugare promozione culturale, formazione professionale e rilancio del brand della ceramica eugubina. L’assessore Parlagreco ha evidenziato come l’iniziativa si colleghi anche ad altri settori, come quello manifatturiero e sartoriale, in un’ottica di replacement aziendale e di nuove opportunità occupazionali.

La prospettiva è ambiziosa: dare visibilità internazionale a Gubbio e rafforzare la candidatura della città tra le capitali europee della Strada della Ceramica. La firma del Patto con Dehua e l’apertura della mostra rappresentano dunque non solo un momento di prestigio, ma anche un investimento sul futuro, capace di generare ricadute culturali, economiche e turistiche di lungo periodo.