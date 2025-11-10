Gualdo Tadino inaugura spogliatoi rinnovati al Fra Mauro

Impianto indoor umbro diventa polo centrale per l’atletica

Gualdo Tadino, 10 novembre 2025 – Il Centro Sportivo “Fra Mauro” di Gualdo Tadino compie un ulteriore passo verso la piena funzionalità con l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi, completamente riqualificati e resi più moderni, sicuri e accessibili, come riferisce il comunicato di Luca Comodi, Ufficio Stampa Comune di Gualdo Tadino.

La cerimonia, svoltasi sabato 8 novembre, ha visto la partecipazione del Sindaco Massimiliano Presciutti, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi, del Presidente regionale FIDAL Fabio Pantalla, del progettista e direttore dei lavori Luca Fiorucci, oltre a tecnici e rappresentanti delle società sportive locali.





Il centro, unico impianto coperto in Umbria e tra i pochi nel Centro Italia dedicati all’atletica indoor, si conferma un punto di riferimento per atleti e società. Pantalla ha sottolineato come la struttura sia già al completo di prenotazioni per i prossimi mesi, segno tangibile della sua utilità e della lungimiranza dell’Amministrazione comunale.

Il Sindaco Presciutti ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ricordando come in passato l’impianto fosse stato definito una “cattedrale nel deserto”. Oggi, invece, la piena operatività e l’elevata richiesta dimostrano la validità della scelta e l’importanza strategica di investire nello sport come motore di crescita e inclusione.

I lavori come riferisce il comunicato dell’Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino – hanno interessato l’adeguamento e l’efficientamento degli spogliatoi, con interventi strutturali e impiantistici di ampio respiro. Tra le opere realizzate: demolizione e rifacimento di pavimenti e tramezzature, revisione degli impianti elettrico, termico e idrico-sanitario, nuova fognatura, installazione di 14 pannelli solari termici collegati a un bollitore da 1500 litri, sostituzione della caldaia con un modello a metano di ultima generazione, adeguamento del sistema di riscaldamento e ventilazione, nuova illuminazione, rifacimento della copertura con lamiera grecata e linea vita per la sicurezza, oltre alla realizzazione di bagni per disabili e nuovi rivestimenti in gres porcellanato.

Particolare attenzione è stata posta al superamento delle barriere architettoniche, garantendo piena accessibilità anche alle persone con disabilità. Gli spogliatoi, ora capaci di ospitare fino a 16 utenti contemporaneamente, comprendono anche un locale polivalente adibito a primo soccorso e magazzino.

L’Assessore Commodi ha evidenziato come l’intervento completi l’impianto indoor Fra Mauro, rendendolo un’eccellenza per l’atletica invernale e un polo attrattivo per manifestazioni di livello regionale e nazionale. La struttura, infatti, sarà utilizzata non solo dalle società locali ma anche da atleti provenienti da altre città e regioni, consolidando il ruolo di Gualdo Tadino come capitale umbra dell’atletica indoor.

La riqualificazione degli spogliatoi rappresenta un investimento strategico che va oltre la semplice funzionalità: è un segnale di attenzione verso la comunità, un impegno concreto per offrire spazi moderni e inclusivi, e un passo avanti nella valorizzazione dello sport come strumento di socialità e crescita.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di sostenere lo sport come elemento centrale della vita cittadina, capace di generare benessere, coesione e opportunità. Il Centro Sportivo Fra Mauro, con la sua unicità e innovazione, diventa così un simbolo di resilienza e di visione, pronto ad accogliere nuove sfide e a ospitare eventi di prestigio nei mesi a venire.