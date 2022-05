Gubbio, modifiche al traffico e alla circolazione per il 15 Maggio e per i giorni di festa

Ecco l’elenco delle principali modifiche alla circolazione e al traffico nella città di Gubbio per il 15 Maggio e per tutti i giorni di festa:

 Per il 15 maggio è stabilito il divieto di sosta con rimozione in tutto il centro storico, compresa Piazza Quaranta Martiri, ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso e pronto intervento, dalle ore 05.00 alle ore 24.00.

 Divieto di accesso nel centro storico per i veicoli non autorizzati dalle ore 14.00 del 14 maggio 2022 alle ore 08.00 del 16 maggio 2022: i veicoli autorizzati addetti alla consegna delle merci (inviare richiesta via mail a ztl@comune.gubbio.pg.it) potranno accedere in centro il giorno 15 maggio 2022 esclusivamente da Porta Ortacci, dalle ore 5.00 alle ore 8.30.

Ufficio stampa Comune di Gubbio

 Dalle 8.00 del 14 maggio 2022 alle 08.00 del 16 maggio 2022 il divieto di sosta con rimozione all’interno del parcheggio denominato dell’Ex Seminario e del piano di superficie e primo interrato del parcheggio antistante la Funivia “Colle Eletto”, ad esclusione dei veicoli muniti di permesso di circolazione nella zona a traffico limitato del centro storico.

 Per il 15 Maggio stabilito il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 6.00 alle 21.00, in Via Borgo Santa Lucia.

 Divieto di sosta con rimozione anche dalle ore 15.00 del 14.5.2022 alle ore 8.00 del 16.5.2022 in Via Perugina, nel tratto compreso tra Viale Don Minzoni e Largo di Porta Marmorea. Divieto di sosta con rimozione, ad esclusione di motocicli e ciclomotori, dalle ore 15.00 del 14 maggio 2022 alle ore 08.00 del 16 maggio 2022, presso il parcheggio antistante la Chiesa di S. Agostino, ad esclusione del lato esterno alla Piazza, riservato ed opportunamente delimitato alla sosta dei mezzi di soccorso; il parcheggio adiacente la Farmacia di Via Campo di Marte (parte); il parcheggio di Via Perugina antistante l’Edificio Scolastico (parte);

 Il capolinea degli autobus di linea sarà all’interno del Piazzale Leonardo da Vinci (antistante il circolo Tennis) dalle ore 05.00 alle ore 24.00 del 15.05.2022.

 La sosta degli autobus turistici potrà avvenire nel Piazzale antistante il magazzino comunale in Loc. Venata dalle ore 06.00 del 14 maggio 2022 alle ore 24.00 del 15.05.2022