Operazione 00 secco missione compiuta! Ambiente e scuole, non si fermano

Grande successo per la giornata conclusiva di premiazione del progetto didattico di sensibilizzazione al riciclo e alla raccolta differenziata promosso, per l’anno scolastico 2019/2020 dal comune di Gubbio e da GESENU, “OPERAZIONE 00SECCO: Licenza di riciclo”, svoltasi online.

Le scuole che avevano aderito al progetto, nonostante il difficile ed inaspettato momento dettato dall’emergenza COVID-19 non hanno, infatti, interrotto i lavori iniziati intorno al progetto ambientale e per dare merito e seguito a questo impegno encomiabile e all’entusiasmo dimostrato dagli alunni, il Comune di Gubbio e GESENU hanno deciso di organizzare una giornata di premiazione online e celebrare così, tutti insieme, lo straordinario lavoro svolto da alunni ed insegnanti.

“Per la nostra Amministrazione – il commento dell’assessore Alessia Tasso – sensibilizzare i cittadini alle corrette pratiche in materia ambientale è una priorità, partendo dal coinvolgimento dei più piccoli e dal mondo della scuola. Siamo dunque molto felici di partecipare alla giornata conclusiva del progetto che insieme al gestore Gesenu abbiamo promosso ed incentivato. Crediamo inoltre che il duro periodo di emergenza Covid 19 abbia dimostrato a tutti come la salute pubblica e la tutela e salvaguardia dell’ambiente siano temi principali e che abbiano assunto una dimensione collettiva, ne siamo tutti responsabili e ciascuno deve fare la sua parte.”

Questa nuova modalità di premiazione vuole testimoniare del fatto che GESENU si è mossa fin da subito per trovare soluzioni alternative, che potessero adattarsi a questa fase difficile della nostra quotidianità e per portare a conclusione un progetto, quello didattico, da sempre al centro della programmazione e della mission aziendale.

Il progetto “OPERAZIONE 00SECCO: Licenza di Riciclo!” ha previsto nelle scuole un’attività di miglioramento della raccolta differenziata attraverso il controllo ed il monitoraggio del rifiuto secco residuo, per accrescere la conoscenza di questa particolare frazione merceologica, al fine di ottimizzare la qualità del riciclo non solo a scuola, ma anche a casa, giacché come ben sappiamo gli alunni sono un importante veicolo per la trasmissione dei messaggi alle famiglie.

Al fine di rendere più accattivante e interessante l’esperienza, il progetto si è ispirato al mondo dell’Agente 007, da cui appunto il titolo “OPERAZIONE 00SECCO: Licenza di Riciclo!”. Gli alunni, in questi mesi, sono diventati dei veri e propri agenti ecologici in missione per ridurre a scuola e a casa la quantità di rifiuto secco residuo prodotto e controllare che in classe, come in famiglia, vengano rispettate le buone regole di riciclo e raccolta differenziata. Inoltre, i ragazzi che hanno aderito al progetto, hanno dato libero sfogo alla loro fantasia e creatività realizzando originali opere d’arte su queste tematiche.

Alla premiazione, presente una rappresentanza degli alunni che hanno partecipato al progetto insieme al Sindaco Filippo Mario Stirati e all’assessore all’ambiente Alessia Tasso.

Le scuole vincitrici hanno ricevuto come premio da parte di GESENU un assegno intestato alla scuola da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.

