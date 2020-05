Covid-19 e assembramenti 15 maggio a Gubbio, continua monitoraggio

(aun) – perugia 22 maggio 020 – Continua nel comune di Gubbio l’attività di monitoraggio per avere a disposizione un quadro completo della situazione epidemiologica della popolazione, in particolare in seguito agli assembramenti che si sono verificati il 15 maggio: lo comunica la Direzione sanitaria regionale informando che, su iniziativa dell’AUSL Umbria 1 e di concerto con il Comune di Gubbio, nei giorni 26-27-28 e 29 Maggio e nei giorni 01-03-04-05 Giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la sede della Protezione Civile (Loc. Cipolleto) verranno effettuati fino a 150 test molecolari (tamponi) al giorno per tutte quelle persone che nelle ultime due settimane, ritengano di essersi esposte al rischio contagio per la loro presenza in luoghi affollati.

Questa ulteriore fase di verifica sanitaria è esclusivamente finalizzata ad avere a disposizione un dato numerico ancor più significativo dal punto di vista epidemiologico e la richiesta di esame non comporterà nessuna sanzione per i soggetti che si presenteranno.

Tutti i cittadini interessati sono invitati a contattare il numero verde della AUSL 800 63 63 63 o il numero del C.O.C. del Comune di Gubbio 075 9237800 per prenotare l’esame gratuitamente e nella massima riservatezza.