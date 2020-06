Primo weekend a Gubbio senza chiusure dei locali, stop ai vincoli orari

Per il primo fine settimana dalla fine del lock down i pubblici esercizi non avranno vincoli orari di chiusura, fermo restando le limitazioni stabilite per legge. “Una scelta – sottolinea il sindaco Filippo Mario Stirati – che va nella direzione del rilancio di tutto il nostro tessuto sociale ed economico, ma per la quale chiediamo, sia ai gestori degli esercizi sia a tutti i cittadini, grande senso di responsabilità.

E’ una prova importante – ribadisce Stirati – un esercizio reciproco di fiducia, perché si continuino le regole di distanziamento sociale con l’uso di mascherine previste dai decreti governativi e nel contempo si torni gradualmente a un corretto godimento dei luoghi e delle attività di natura pubblica, nonché di relazione, nel rispetto del legittimo desiderio di tornare alla vita sociale e dell’attenzione a non turbare la quiete dei residenti che abitano in prossimità dei locali.

Al fine di non vanificare i positivi sforzi fin qui prodotti, chiude il sindaco, “ci appelliamo al buon senso di ciascuno affinché la riapertura senza vincoli orari ci riporti gradualmente a una situazione di normalità senza nessun tipo di ripercussione di tipo sanitario”.