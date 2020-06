Consegnate 14 mila mascherine dal Comune di Gualdo Tadino alle Pro Loco cittadine

Prosegue, da parte del Comune di Gualdo Tadino, la distribuzione gratuita alla cittadinanza di mascherine. Nella giornata di giovedì 11 giugno presso la Sala Consiliare il Sindaco Massimiliano Presciutti in collaborazione con gli uffici comunali ha distribuito alle Pro Loco di Gualdo Tadino e a Gruppo Sorgente, Unitalsi, Croce Rossa, Caritas e Banco Alimentare 14 mila dispositivi di sicurezza inviati nei giorni scorsi dalla Protezione civile regionale. Pro Loco e associazioni sopra citate che successivamente provvederanno a consegnare le mascherine ai cittadini facenti parte del proprio territorio. In questa fase 3 di emergenza sanitaria legata al Covid-19, continua quindi la collaborazione tra Comune di Gualdo Tadino, Protezione Civile, aziende, associazioni e soggetti privati per cercare di tornare il prima possibile ad una “differente normalità”.

“Ringrazio in primis la Protezione Civile Regionale – ha sottolineato il Sindaco Presciutti – che ci ha inviato oltre 13 mila mascherine da distribuire gratuitamente alla popolazione gualdese. E successivamente ringrazio le Pro Loco e Gruppo Sorgente, Unitalsi, Croce Rossa, Caritas e Banco Alimentare che oggi sono qui e che si occuperanno di consegnare questi dispositivi nei prossimi giorni ai cittadini. In questa operazione abbiamo pensato di coinvolgere le Pro Loco per velocizzare da un lato la distribuzione delle mascherine e dall’altro perché le stesse rappresentano dei punti di riferimento per i cittadini nei propri territori di competenza”.