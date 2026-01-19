Vittoria del Basket Gubbio ad Alba: verso il vertice

Il Basket Gubbio vince in esterna ed espugna Alba

L’EMI Basket Gubbio non si ferma e mette il sigillo su una vittoria esterna di vitale importanza nella seconda giornata del girone di ritorno. Sul parquet abruzzese di Alba Adriatica, la formazione guidata da coach Cecchini è riuscita a imporsi per 63-51, al termine di una battaglia fisica risolta grazie a una tenuta difensiva granitica e a una gestione dei momenti critici da squadra matura.

L’avvio del match ha visto gli eugubini partire con il piglio giusto, trascinati da uno spagnolo in stato di grazia: Carter ha aperto le danze colpendo dalla lunga distanza, sebbene i padroni di casa abbiano risposto colpo su colpo con le giocate di Tommarelli e Seye. Nonostante una buona circolazione di palla, il team umbro ha faticato inizialmente a trovare continuità nel tiro pesante. La svolta tattica è arrivata con l’inserimento dalla panchina di Berti e Razzi, che hanno iniettato energia e cattiveria agonistica nella retroguardia, permettendo di chiudere il primo parziale sotto di sole due lunghezze (13-11).

Nel secondo quarto, la partita è rimasta bloccata sui binari di un equilibrio quasi esasperante. Se da un lato Carter ha continuato a martellare il canestro avversario, dall’altro le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. È stata la lucidità di Flamini, autore di quattro punti pesantissimi in fase di rottura, a permettere a Di Simone e soci di andare al riposo lungo con un prezioso vantaggio di cinque punti (30-25).

Al rientro dagli spogliatoi, il Basket Gubbio ha deciso di alzare il volume in difesa, soffocando ogni iniziativa degli abruzzesi. In un terzo quarto dominato fisicamente, gli ospiti hanno concesso la miseria di 9 punti agli avversari, piazzando un parziale di 18-9 che ha letteralmente spaccato in due il confronto. Carter, che chiuderà la serata con 22 punti personali, è stato il terminale perfetto di una manovra fluida che ha portato gli eugubini sul +14 prima dell’ultima frazione.

L’ultimo periodo ha visto Alba Adriatica tentare il tutto per tutto con una reazione d’orgoglio, ma la solidità mentale del Basket Gubbio ha evitato ogni rischio di rimonta. Quando il distacco si era assottigliato a otto lunghezze a due minuti dalla sirena, è salito in cattedra Mulazzani: il suo “gioco da quattro punti” — una tripla infilata subendo fallo — ha gelato il palazzetto e spento definitivamente le speranze locali.

ALBA BASKET – BASKET GUBBIO 51-63

ALBA BASKET: Seye 9, Valentini, Di Salvatore ne, Remigio 2, Villani 4,

Schiavoni 6, Del Prete 13, D'Ambrosio ne, Fasciocco 11, Tommarelli 6, Marino.

All. Bontà

BASKET GUBBIO: Di Simone 6, Beccafichi, Cecchini R., Marcone, Bianchi ne,

Mulazzani 15, Carter Yelamos 22, Berti 4, Vispi ne, Flamini 4, Razzi 12,

Palazzari. All. Cecchini L.

PARZIALI: 11-13, 13-17, 9-18, 18-15.

PROGRESSIVI: 11-13, 24-30, 33-48, 51-63.

Con questo successo, il Basket Gubbio sale a quota 16 punti e agguanta il terzo posto in classifica, in coabitazione con la Virtus Bastia, come riferisce il comunicato di Federico Minelli, Ufficio Stampa AD Basket Gubbio. Il calendario mette ora di fronte proprio queste due realtà: sabato prossimo alla Polivalente andrà in scena lo scontro diretto tra Gubbio e Bastia, una sfida che mette in palio punti pesanti per il definitivo salto di qualità verso le zone nobili della graduatoria.