Lavoro rilancia opportunità nella nuova edizione di Gubbio JOB

La fiera torna nel 2026 con imprese e servizi al centro a Gubbio

La seconda edizione di Gubbio JOB – Fiera del lavoro si prepara a tornare il 6 e 7 febbraio 2026, confermando un appuntamento che nel 2025 aveva registrato un’affluenza sorprendente e un coinvolgimento trasversale di cittadini, imprese e realtà istituzionali. L’amministrazione comunale rilancia l’iniziativa con l’obiettivo di consolidare un modello di incontro diretto tra chi cerca personale e chi è alla ricerca di un impiego, puntando su un approccio sempre più concreto e orientato ai bisogni del territorio.

Gli spazi dell’Informagiovani e della Biblioteca Sperelliana, in via di Fonte Avellana 8, tornano a essere il cuore operativo della manifestazione, mantenendo una formula che nel 2025 aveva dimostrato efficacia e capacità di attrarre pubblico. L’organizzazione resta affidata all’Ufficio Informagiovani, in collaborazione con la Cooperativa Sociale ASAD, capofila della rete d’imprese impegnata nella gestione dei servizi sociali e delle politiche giovanili della Zona Sociale 7.

La Fiera si conferma come uno strumento strategico per sostenere l’occupazione giovanile e femminile, valorizzare il capitale umano e creare un ambiente di confronto diretto tra imprese, cittadini, enti formativi e istituzioni. L’obiettivo è favorire opportunità occupazionali reali, offrire orientamento qualificato e contribuire a ridurre il divario tra competenze richieste e profili disponibili, un tema sempre più centrale nel mercato del lavoro contemporaneo.

L’edizione 2026 si svolgerà con orario 9.00-13.30 e 15.00-18.00, mantenendo l’ingresso gratuito e aprendo le porte soprattutto alle imprese dell’Alto Chiascio, indipendentemente dal settore economico di appartenenza. Le aziende potranno presentare posizioni aperte per assunzioni previste nel corso dell’anno o raccogliere candidature in vista di future necessità.

All’interno degli spazi dedicati saranno predisposte postazioni per enti, agenzie e aziende partecipanti, mentre in parallelo si terranno laboratori tematici e incontri di approfondimento sui temi più attuali del mondo del lavoro. Un percorso pensato non solo per chi cerca un impiego, ma anche per professionisti, operatori del settore e realtà imprenditoriali interessate a comprendere meglio le dinamiche del mercato e le nuove competenze richieste.

Il programma completo, insieme agli appuntamenti collaterali e alle modalità di partecipazione, sarà illustrato nella conferenza stampa del 30 gennaio, durante la quale verrà presentato ufficialmente il calendario della Fiera del lavoro 2026. Un momento atteso che segnerà l’avvio della fase operativa di un evento che, anche quest’anno, punta a diventare un punto di riferimento per chi guarda al futuro professionale con determinazione e fiducia.