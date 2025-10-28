Gubbio celebra la salsiccia, successo per la prima edizione

Quarantamila presenze e già fissato il ritorno nel 2026

Oltre quarantamila visitatori in tre giorni hanno decretato il trionfo della prima edizione di “Ciccia – Festival della Salsiccia Italiana”, che ha trasformato Gubbio in una vibrante capitale della gastronomia nazionale. L’evento, organizzato con il sostegno del Comune di Gubbio e di numerosi partner pubblici e privati, ha superato ogni aspettativa, facendo registrare il tutto esaurito nella serata di sabato 18 ottobre e confermandosi come una nuova eccellenza nel panorama delle manifestazioni enogastronomiche italiane.

Dal 17 al 19 ottobre, le vie del centro storico si sono riempite di profumi, musica e colori, accogliendo macellai, panificatori, birrifici e cantine provenienti da ogni parte d’Italia. Tra le mura medievali, le storiche taverne hanno ospitato degustazioni, laboratori e incontri, offrendo al pubblico un viaggio sensoriale nella tradizione culinaria italiana. L’iniziativa, ideata per valorizzare la cultura alimentare legata alla salsiccia, ha evidenziato la ricchezza delle tecniche regionali e la varietà delle materie prime che rendono questo prodotto un simbolo del Made in Italy gastronomico.

Grande entusiasmo anche per “Ciccia in Bottega”, il percorso di degustazioni guidate nelle botteghe storiche della città, che ha permesso ai visitatori di conoscere i segreti della lavorazione artigianale eugubina. In parallelo, le piazze si sono animate con spettacoli e musica dal vivo, in un’atmosfera di festa collettiva che ha coinvolto famiglie, turisti e appassionati del buon cibo.

Il festival ha inoltre offerto momenti di approfondimento culturale di alto profilo, come l’incontro “A tavola con gli antichi umbri”, organizzato in collaborazione con l’IRDAU, la dottoressa Maddalena Fagiani e la chef Laura Colaiacovo. Nella suggestiva cornice di Palazzo del Conte della Porta, storia e gastronomia si sono intrecciate in uno showcooking dedicato alle origini della salsiccia, tra antiche ricette e nuove interpretazioni.

Un grande successo è stato registrato anche per le iniziative destinate ai bambini. “Giochi antichi per bambini moderni” ha offerto laboratori e attività creative ispirate ai giochi popolari, restituendo alle strade un clima di condivisione e allegria. Non sono mancati i momenti di spettacolo puro con le esibizioni degli Sbandieratori di Gubbio e delle bande cittadine, che hanno incantato il pubblico con le loro coreografie e la potenza dei colori eugubini.

L’organizzazione ha espresso profonda gratitudine alle istituzioni locali e alle associazioni di categoria per il sostegno offerto, sottolineando il valore di una sinergia che ha permesso di coniugare promozione turistica e valorizzazione del territorio. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, citati nella nota ufficiale diffusa dal Comune di Gubbio, i preparativi per la seconda edizione sono già in corso. L’appuntamento tornerà nell’autunno del 2026, con l’obiettivo di ampliare il numero di espositori e di coinvolgere nuovi protagonisti del settore agroalimentare.

Con la promessa di rinnovare l’esperienza, “Ciccia – Festival della Salsiccia Italiana” si prepara così a diventare un punto di riferimento per gli amanti del gusto, della convivialità e della tradizione italiana. Una festa della salsiccia ma anche della passione per la qualità, che ha unito turisti e cittadini in un grande abbraccio di sapori e cultura.