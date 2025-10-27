Basket Gubbio torna a sorridere: battuta la Virtus Assisi 82-74 alla Polivalente

Prestazione corale e tanta intensità per i biancoblù di coach Cecchini

Grande prestazione corale per l’EMI Basket Gubbio, che davanti al pubblico della Polivalente conquista la seconda vittoria stagionale nel girone M di Serie C Unica, superando la Virtus Assisi con il punteggio di 82-74. Una gara intensa e spettacolare, nella quale i ragazzi di coach Lorenzo Cecchini hanno mostrato solidità e spirito di squadra, controllando il match con maturità fino alla sirena finale.

Tra i protagonisti della serata spiccano Razzi e Carter Yelamos, entrambi autori di 14 punti, e soprattutto l’ex di turno Berti, che mette a referto 15 punti e tanta energia su entrambi i lati del campo. Dall’altra parte, una Virtus Assisi combattiva, mai realmente arresa, ha trovato buone risposte da Dubois (19 punti) e Di Coste (17), ma non è riuscita a colmare il gap accumulato nel secondo quarto.

Il racconto della partita

Il primo quarto è subito equilibrato e vivace: le due squadre si affrontano a viso aperto, rispondendosi colpo su colpo, e il 19-19 di fine periodo fotografa bene l’andamento del gioco.

Nel secondo quarto arriva la svolta: Gubbio accende i motori dall’arco dei tre punti, segnando sei triple e piazzando un break di 12-0 che indirizza la partita. Gli ospiti si sbloccano solo nella seconda metà del parziale con un canestro di Di Coste, ma il canestro sulla sirena di Gambacorta manda le squadre al riposo lungo sul 47-35 per i padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi, la Virtus prova a riaprire il match aumentando l’intensità, ma Gubbio risponde colpo su colpo: Carter firma sei punti consecutivi, Razzi ne aggiunge dieci nel periodo, e i biancoblù mantengono il controllo chiudendo il terzo quarto sul 64-54.

Nell’ultimo periodo Assisi tenta il tutto per tutto, trascinata da un indomabile Dubois, ma la difesa eugubina regge l’urto. La penetrazione finale di Conidi serve solo a fissare il punteggio sul definitivo 82-74, che consegna a Gubbio una vittoria meritata.

Un fortino chiamato Polivalente

Con questo successo, il Basket Gubbio conferma il proprio feeling con il parquet di casa: due vittorie su due davanti al pubblico eugubino, mentre le due sconfitte stagionali sono arrivate in trasferta. Ora per i biancoblù è tempo di una breve pausa — nel prossimo turno infatti osserveranno un weekend di riposo — prima di tornare in campo sabato 8 novembre alle 18:30, ancora alla Polivalente, per la sfida contro Basket Todi.

Basket Gubbio – Virtus Assisi 82-74

Parziali: 19-19, 28-16, 17-19, 18-20

Progressivi: 19-19, 47-35, 64-54, 82-74

Basket Gubbio: Di Simone 9, Beccafichi 9, Cecchini R., Marcone 9, Bianchi ne, Mulazzani 10, Carter Yelamos 14, Berti 15, Vispi ne, Flamini, Razzi 14, Palazzari 2.

All. Cecchini L.

Virtus Assisi: Conidi 12, Santantonio, Passeri ne, Lucarelli 8, Gambacorta 2, Chioccioni, Provvidenza 16, Gambelunghe ne, Dubois 19, Di Coste 17, Falcinelli ne.

All. Piazza

Usciti per falli: Santantonio, Lucarelli (Virtus Assisi)