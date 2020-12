Ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino, Sindaco scrive di nuovo a Regione

Il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti nella giornata di mercoledì 2 dicembre ha inviato una nuova missiva (con allegata la Delibera n° 65 del 30 Novembre 2020) al Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, Dott.ssa Donatella Tesei, all’Assessore Sanità Regione Umbria Dott. Luca Coletto, al Direttore Regionale Sanità Dott. Claudio Dario, al Commissario Straordinario Usl Umbria1, Dott. Gilberto Gentili, al Direttore Sanitario Usl Umbria1, Dott. Massimo D’Angelo e per conoscenza ai Consiglieri Regione Umbria ed ai Parlamentari Umbri sul tema del recupero dell’area dell’Ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino.

Di seguito la missiva integrale inviata.

Prot. n° 26977

Gualdo Tadino, 02/12/20

Alla C. A

Presidente Giunta Regionale Umbria

Dott.ssa Donatella Tesei

Assessore Sanità Regione Umbria

Dott. Luca Coletto

Giunta Regionale

Direttore Regionale Sanità

Dott. Claudio Dario

Commissario Straordinario Usl Umbria1

Dott. Gilberto Gentili

Direttore Sanitario Usl Umbria1

Dott. Massimo D’Angelo

P.C.

Consiglieri Regione Umbria

Parlamentari Umbri

Oggetto: Recupero area ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino.

Pregiatissimi,

con la presente, a seguito dell’espressione unanime del Consiglio Comunale di Gualdo Tadino (Delibera n° 65 del 30 Novembre 2020 che si allega alla presente) sono a chiedere nuovamente la convocazione in via d’urgenza di un incontro, al fine di condividere il percorso più stringente per il recupero dell’area dell’ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino.

La fase di emergenza che stiamo affrontando, se da un lato ci sta mettendo tutti a dura prova, dall’altro ci consegna nuove esigenze di salute che pongono il rafforzamento e l’ampliamento dei servizi territoriali in cima alla lista delle priorità e contestualmente apre nuove opportunità di cui dobbiamo saper cogliere a pieno l’importanza.

Ultimo aspetto, non per ordine di importanza, dopo circa un ventennio arriveranno anche in Umbria risorse economiche per interventi nell’edilizia ospedaliera, previsti sia nella legge di bilancio di prossima approvazione, sia in altri canali pubblici.

Un’occasione unica ed irripetibile per l’Umbria ed anche per la nostra città ed il nostro territorio, che ha dato per primo ed in tempi non sospetti un grande segnale di maturità e di lungimiranza nelle scelte di politica socio-sanitaria-assistenziale dando vita ad un unico presidio ospedaliero comprensoriale, quello di Branca, che oggi rappresenta una punta di eccellenza non solo su scala regionale ma che offre risposte anche ad un’utenza extra regionale.

Per tutto questo la città di Gualdo Tadino rivendica con forza la necessità improcrastinabile che vengano fin da subito investite le necessarie risorse pubbliche, che saranno a breve in disponibilità o che sono già disponibili per il recupero dell’area dell’ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino, area di intera proprietà della USL Umbria 1, quindi pubblica.

In attesa di un vostro cortese e solerte cenno di riscontro mi è gradita l’occasione per inviarVi Cordiali Saluti.

Il Sindaco

Dott. Massimiliano Presciutti