Il Campione della Sir Perugia, Fabio Ricci in visita a Gualdo Tadino

Visita gradita e di grande rilievo nella giornata di giovedì 9 dicembre per la mostra “Arte, fuoco e ceralacca” I sigilli della collezione Francesco Allegrucci a cura di Anna Nancy Rozzi visitabile presso il Museo Civico della Rocca Flea di Gualdo Tadino.

Il campione pallavolistico della Sir Safety Perugia e della nazionale italiana, Fabio Ricci, durante il suo giorno libero (dopo la gara vinta dalla Sir Safety Perugia ieri per 3 a 0 contro Piacenza), è stato ricevuto presso la Rocca Flea di Gualdo Tadino dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e dalla Direttrice del Polo Museale, Catia Monacelli, che lo hanno accompagnato nella visita alla mostra “Arte, fuoco e ceralacca” I sigilli della collezione Francesco Allegrucci, compianto Dirigente della Sir Safety Perugia (dove ha ricoperto per diversi anni il ruolo di Direttore Organizzativo della squadra per la Champions League) scomparso prematuramente lo scorso maggio.

“E’ un vero piacere essere qui oggi a Gualdo Tadino – ha dichiarato il pallavolista Fabio Ricci della Sir Safety Perugia – per visitare la mostra “Arte, fuoco e ceralacca” I sigilli della collezione Francesco Allegrucci. Francesco Allegrucci è stato per anni un punto di riferimento in campo e fuori dal campo per tutta la squadra della Sir Safety Perugia per la sua generosità, la sua bontà d’animo ed i valori che incarnava e trasmetteva. Un grande Dirigente ma soprattutto un grande uomo”.

“Siamo onorati di aver ricevuto in visita a Gualdo Tadino – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – un personaggio sportivo del calibro di Fabio Ricci della Sir Safety Perugia. Durante la sua visita presso la Rocca Flea alla mostra “Arte, fuoco e ceralacca” I sigilli della collezione Francesco Allegrucci, il campione Ricci ha mostrato un grande apprezzamento per quanto esposto e ricordato con grande piacere ed emozione la figura di Francesco Allegrucci”.

La Mostra “ARTE, FUOCO E CERALACCA”

I sigilli della collezione Francesco Allegrucci A cura di Anna Nancy Rozzi resterà visitabile fino al prossimo 30 gennaio 2022

La pratica di sigillare esiste dall’antichità più remota e la sua stessa universalità la situa all’altezza di altri grandi fattori di civiltà; simbolo di identità e proprietà, connesso alla nascita della scrittura, del commercio e dell’organizzazione statale, il sigillo ha certificato e tutelato per almeno sette millenni beni materiali e ruoli sociali. Destinate a lasciare la propria impronta su argilla, cera, piombo e ceralacca le matrici hanno elaborato un linguaggio estetico e simbolico espresso attraverso l’araldica e l’arte della calligrafia, mentre le

impugnature si sono spesso trasformate in preziosi complementi da scrivania, caricandosi di valori artistici che ne hanno fatto un ricercato oggetto da collezione sin dall’antichità classica. La collezione Francesco Allegrucci offre la possibilità di spaziare attraverso tre secoli di sigillatura con esemplari che ne evidenziano i molteplici impieghi; la diversità delle forme, dei materiali e delle funzioni si snoda dalle raffinate concessioni imperiali degli Asburgo sino agli umili stampi da pane, dai gioielli alle sante reliquie, dai sigilli ufficiali ai chiudi-busta della corrispondenza amichevole.

Fabio Ricci (Faenza, 11 luglio 1994) è un pallavolista italiano, centrale della Sir Safety Perugia di ruolo Centrale e di Altezza di 205 cm.

Carriera

La carriera di Fabio Ricci inizia nelle giovanili del Gruppo Sportivo Robur Angelo Costa di Ravenna. Dopo una stagione in Serie B1 alla Pallavolo Conselice, nella stagione 2011-12 fa ritorno nella società ravennate. Viene convocato nella nazionale Under-20 italiana, con cui conquista la medaglia d’oro al campionato europeo Under-20 2012.

Dopo un’altra stagione in prestito in Serie B1, questa volta con il gruppo Under-19 dell’Associazione Sportiva Volley Lube di Macerata, passa al Gruppo Sportivo Porto Robur Costa per la stagione 2013-14; con la nazionale Under-23 vince la medaglia di bronzo al campionato mondiale 2015, mentre con quella maggiore, dove debutta nel 2015, si aggiudica la medaglia d’argento alla Grand Champions Cup 2017.

Nella stagione 2017-18 viene ingaggiato dalla Sir Safety Umbria Volley di Perugia, sempre in Serie A1, con cui vince tre Supercoppe italiane, due Coppe Italia e lo scudetto 2017-18; con la nazionale vince la medaglia d’oro, nel 2019, alla XXX Universiade e, nel 2021, al campionato europeo.

