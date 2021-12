Lega Gubbio: “Bollette e carburanti troppo cari, in difficoltà settore agricolo locale”

Presentata un’interrogazione per conoscere quali iniziative intenda prendere l’amministrazione Comunale

aro bollette e caro carburanti: in difficoltà il settore agricolo eugubino.che hannoper sapere se anche l’amministrazione Comunale ha avuto queste sollecitazioni dal mondo agricolo e, per sensibilizzare gli organi competenti e per dare sostegno alle attività economiche.

Da Ufficio comunicazione Lega Umbria Salvini Premier

“Abbiamo raccolto numerose grida di allarme da diversi operatori economici locali del settore agricolo – spiegano i consiglieri Lega – riguardo il preoccupante rincaro dei costi delle materie prime ed energia che purtroppo sta interessando l’intero Paese. Il territorio eugubino è fortemente caratterizzato da piccole imprese nel settore agricolo, circa il 27%, che svolgono attività di allevamento, coltivazioni e florovivaistica e rappresentano una fetta di Pil locale molto importante.

Molte imprese agricole hanno già annunciato che per gli inizi del 2022 saranno costrette ad effettuare importanti ridimensionamenti della propria attività a causa dei rincari materie prime ed energia.

Tale situazione causerebbe quindi un importante colpo al settore e all’economica locale anche in termini occupazionali. Regione e Comuni dispongono di pochi strumenti per contrastare tale situazione che è tutta in mano al Governo Centrale e all’Unione Europea, ma possono intraprendere dei percorsi di interlocuzione con le parti interessate come già sta facendo la Regione Umbria in Seconda Commissione Permanente con le varie associazioni di categoria”.