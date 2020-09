Movida in centro Gubbio, obbligo di chiusura alle 2 per tutti i locali

Giorni di confronti serrati e di incontri tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, con una rappresentanza di gestori dei pubblici esercizi che ieri pomeriggio ha incontrato il sindaco Filippo Stirati e l’assessore al Commercio Giovanna Uccellani per affrontare il tema della “movida” serale nel centro storico, alla luce dell’ordinanza emessa lo scorso 9 settembre.

All’indomani dell’incontro, il sindaco, preso atto dell’impegno espresso dagli esercenti al rispetto delle normative anti Covid e in considerazione della necessità, anche in relazione alle sollecitazioni arrivate dalla Prefettura, di adottare un provvedimento che limiti la concentrazione di persone in orario serale e notturno, con un’ordinanza oggi indica per le 2 l’orario di chiusura dei locali del centro cittadino, con ripresa delle attività non prima delle 5. Il provvedimento sarà in vigore dal 19 settembre al 15 ottobre 2020.

L’ordinanza, emessa in seguito al confronto con gli stessi esercenti e, nel contempo, seguendo le indicazioni di disagio espresse dai residenti del centro storico, annulla di fatto il provvedimento riguardante la vendita per asporto, la somministrazione e il consumo di bevande con utilizzo di contenitori in vetro e alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo nelle aree pubbliche, che quindi tornerà possibile, sempre restando fisso l’orario di chiusura delle 2.

A vigilare sulla corretta esecuzione dell’ordinanza saranno la Polizia Municipale del Comune di Gubbio e le altre forze dell’ordine.