Nuovo CDA dell’EASP: Stefano Franceschini è il Presidente

Gualdo Tadino, 12 dicembre 2024 – È stato presentato ufficialmente il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Assistenza e Servizi alla Persona (EASP) “Armando Baldassini – Asp”, che ha assunto ufficialmente l’incarico lo scorso 3 dicembre 2024 . Il nuovo Presidente, Stefano Franceschini , è stato nominato per guidare l’ente, affiancato dal Direttore Amministrativo Carlo Giustiniani e dal Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti , che ha conferito le nuove nomine. La composizione del Consiglio vede anche la riconferma della Consigliera Nicoletta Gioielli e l’ingresso dei nuovi membri Giuseppe Ascani , Marta Morbidelli e Diego Santini .

L’evento si è svolto presso la sede dell’EASP, dove è stato anche sottolineato il termine del mandato per il precedente Consiglio di Amministrazione, guidato dall’ex Presidente Fabrizio Notari . In un quinquennio di attività, il vecchio CDA ha raggiunto importanti risultati, tra cui la gestione di una struttura complessa durante l’emergenza sanitaria legata al Covid, riuscendo a chiudere i bilanci in equilibrio e con un leggero attivo nonostante le difficoltà economiche.

Le nuove nomine resteranno in carica per i prossimi cinque anni, fino al 2029 . In occasione della conferenza stampa, il Sindaco Massimiliano Presciutti ha espresso apprezzamento per l’impegno del CDA uscente, sottolineando come l’EASP, nonostante il difficile contesto economico, abbia garantito un servizio di qualità e una gestione solida. Il Sindaco ha poi augurato al nuovo Consiglio di proseguire il lavoro svolto e di raggiungere ulteriori successi. “L’EASP è un ente fondamentale per la nostra comunità, e sono sicuro che il nuovo CDA saprà garantire continuità e innovazione nel servizio”, ha dichiarato Presciutti .

Il Presidente Franceschini , visibilmente soddisfatto della sua nomina, ha voluto ringraziare il Sindaco per la fiducia accordata e il precedente Consiglio per il lavoro svolto. “È un onore assumere questa carica in un ente che rappresenta un punto di riferimento essenziale per la nostra comunità. Il mio impegno, insieme ai nuovi membri del CDA, sarà quello di proseguire sulla strada della continuità, garantendo stabilità e qualità nei servizi, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle persone con professionalità, innovazione e attenzione alla qualità della vita dei pazienti” , ha dichiarato Franceschini.

Oltre alla presentazione del nuovo CDA, sono stati condivisi anche alcuni dati riguardanti i pazienti assistiti dalla struttura, insieme alle linee guida e alle azioni future per il periodo 2024-2029. In particolare, il nuovo Consiglio di Amministrazione si concentrerà sul consolidamento dei risultati ottenuti e sull’implementazione di nuove strategie per il miglioramento dei servizi offerti.