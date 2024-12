Gualdo Tadino ospita partita di beneficenza il 18 dicembre

Gualdo Tadino – Il 18 dicembre 2024, a Gualdo Tadino, si terrà una partita di beneficenza unica, con l’obiettivo di sostenere la lotta contro il cancro. Il match, intitolato “Stelle a Canestro – Un Assist per la Ricerca”, vedrà in campo la Nazionale Basket Artisti e le vecchie glorie del basket gualdese, ed è previsto per le 19:45 presso il Palazzetto dello Sport Carlo Angelo Luzi.

L’evento è stato ufficialmente presentato il 12 dicembre 2024 nella Sala Consiliare del Municipio. Alla conferenza erano presenti il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, insieme a Damiano Picchi, organizzatore dell’iniziativa, e Benvenuto Procacci, Presidente dell’AELC (Associazione Eugubina per la Lotta contro il Cancro), che sarà la destinataria dei fondi raccolti. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e la collaborazione del centro medico Adoc.

Il pubblico potrà assistere a un incontro tra il team di artisti e sportivi della Nazionale Basket Artisti e le leggende del basket gualdese, con la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. Tra gli ospiti illustri figurano Eva Henger, madrina dell’evento, il Vice Direttore del TG5, Fabio Tamburini, il Presidente della Nazionale Basket Artisti, Simone Barazzotto, e i giocatori Ferdi Berisa e Fabio Tamburini, che hanno partecipato alla presentazione in modalità online.

Questa partita di beneficenza è stata organizzata con l’intento di raccogliere fondi per sostenere le attività della AELC, un’associazione che da anni si batte contro il cancro nella zona di Gualdo Tadino e nel territorio circostante. L’evento, che promette di essere un grande momento di solidarietà, si inserisce in una serie di iniziative volte a sensibilizzare e a raccogliere fondi per la ricerca e il supporto ai malati.

Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza della partecipazione del pubblico, che avrà l’opportunità non solo di assistere a una partita di grande livello, ma anche di contribuire a una causa nobile e di fondamentale importanza per la comunità locale. Con il sostegno di tutti, l’obiettivo è quello di rendere l’evento un successo e dare un concreto aiuto alla AELC, che opera in prima linea nella lotta contro il cancro.

L’appuntamento del 18 dicembre rappresenta dunque un’occasione imperdibile per gli appassionati di sport e per chiunque voglia dare il proprio contributo alla causa. Il pubblico potrà partecipare all’evento direttamente presso il Palazzetto dello Sport Carlo Angelo Luzi, dove, a partire dalle 19:45, prenderà il via una partita che promette di regalare grandi emozioni, ma soprattutto di portare un aiuto concreto a chi lotta contro il cancro.