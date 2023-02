Giornata mondiale per la sicurezza in Rete

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete (Safer Internet Day), istituita e promossa dalla Commissione Europea, e per ricordare che nel mondo uno studente su tre è stato vittima di bullismo e cyberbullismo, la scuola secondaria I grado dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino ha organizzato nella mattinata di martedi 7 febbraio un incontro con le terze classi tenuto dal comandante della stazione carabinieri di Gualdo Tadino, luogotenente Simone Mattei.

Presenti all’iniziativa anche il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti che ha aperto la discussione e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, Angela Codignoni.

Tanti i temi toccati. Dal cyberbullismo ai social network all’identità digitale, ogni anno il Safer Internet Day mira a sensibilizzare sui problemi online emergenti e su quelle che sono le preoccupazioni attuali legate a questo tema.

Nel corso dell’incontro presso la scuola gualdese è stato ricordato perchè è nato internet, a partire da quando la rete era utilizzata per scopi militari, e si è discusso su come oggi il web non sia più un mezzo, ma uno spazio abitato quotidianamente da miliardi di persone.

E stata poi approfondita l’importanza di avere un’educazione digitale, la conoscenza di cosa significa essere “cittadini digitali”, di avere un’identità digitale, la navigazione in rete che lascia orme digitali, fino ad arrivare al significato di bullismo e cyberbullismo.

“Il bullismo ed il cyber bullismo – ha dichiarato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – sono due temi molto importanti e delicati in questa società, che toccano soprattutto i più giovani.

In particolare il web ha diffuso tanti strumenti, come i social network, che certamente offrono delle possibilità di contatto, ma se usati nel modo sbagliato possono diventare molto pericolosi.

Per questo motivo è fondamentale che nei nostri istituti se ne parli con figure di riferimento come è il luogotenente Mattei per capire il giusto modo di utilizzo di questi strumenti”.

“Ringrazio – ha sottolineato il comandante della stazione carabinieri di Gualdo Tadino, luogotenente Simone Mattei – la scuola per aver organizzato questo interessante incontro ed il Sindaco Presciutti per essere qui presente oggi 7 febbraio in occasione della giornata mondiale per la sicurezza in Rete.

Si tratta di una bella occasione per approfondire con i nostri giovani temi che li riguardano quali l’utilizzo consapevole della rete internet, il bullismo ed il cyberbullismo.

Bullismo e cyberbullismo sono un’esperienza di sofferenza quotidiana per troppi ragazzi: il 68% di loro dichiara infatti di aver assistito ad episodi di bullismo o cyberbullismo, mentre ne è vittima il 61%”.