Valfabbrica, dall’Amministrazione serve più rispetto per i cittadini

“In ogni buona amministrazione c’è sempre bisogno di trasparenza e rispetto, sia verso le forze politiche di maggioranza sia verso i cittadini che meritano di essere informati sulle vicende che riguardano la comunità. Apprendo con rammarico che il Sindaco di Valfabbrica non mi ha tempestivamente informato della risposta di Poste Italiane relativa ad una vicenda di cui mi ero interessato dopo aver ascoltato le istanze dei cittadini e raccolto 200 firme tra gli abitanti del comune”. L’intervento è del consigliere comunale di Valfabbrica della Lega Umberto Tessitore.

“Oggetto della richiesta, inviata nel mese di luglio 2022, era lo spostamento o l’adeguamento dell’ufficio postale sito in Viale Roma in quanto secondo i cittadini non garantisce la privacy di chi si reca all’interno del locale e non ha adeguati spazi di attesa – prosegue l’esponente leghista – Secondo Poste Italiane l’ufficio in oggetto risponde alle esigenze dei cittadini e quindi non si ravvisano condizioni tali da giustificare uno spostamento in altro luogo. Tale risposta è stata protocollata dall’ufficio preposto del Comune di Valfabbrica in data 26 settembre 2022, ma io ne sono venuto a conoscenza solo pochi giorni fa, dopo oltre 4 mesi. Non è accettabile. Situazioni come questa non devono più verificarsi e mi auguro che da adesso in poi all’interno dell’amministrazione comunale ci sia maggiore confronto e attenzione verso quelle che – conclude Tessitore – sono in primo luogo sollecitazioni dei cittadini”.