Gubbio, la distruzione dei giardini storici: un attacco alla memoria

Gubbio – La città di Gubbio è oggi protagonista di una controversia legata alla distruzione dei giardini ottocenteschi, un patrimonio storico e ambientale di grande valore. Le operazioni di manutenzione e restauro hanno provocato danni irreparabili, con trincee scavate, cordoli in pietra sradicati, radici di alberi secolari abbattute e recinzioni metalliche erette intorno alle piante. Un paesaggio che un tempo raccontava la storia della città e della sua gente è ora ridotto a un campo di battaglia, dove la memoria storica sembra essere messa in secondo piano rispetto alla modernizzazione e alla “riqualificazione” urbana.

Le modifiche apportate ai giardini non sono semplici interventi su un’area verde pubblica, ma una vera e propria violazione della memoria collettiva di Gubbio. Gli spazi verdi storici non sono solo luoghi di svago, ma testimoni di decenni di vita e di esperienze condivise da generazioni. Da bambini, molti cittadini di Gubbio hanno vissuto momenti di gioco e di crescita tra le panchine di pietra e le fontane dei giardini storici. Le risate, le corse sulla ghiaia bianca, le piante di bacche bianche che sbocciavano in primavera e il gioco tra le panchine sono solo alcuni dei ricordi che queste aree custodiscono. Gubbio, per molti, non è solo una città, ma un luogo intriso di significato, dove ogni angolo e ogni albero raccontano una parte della propria vita.

La montagnola dei giardini, che da ragazzi sembrava un’alta cima da cui scendere in bicicletta, è diventata una tappa di un viaggio che prosegue con il tempo, un simbolo di crescita e di cambiamento. Ogni panchina, ogni vialetto, è legato a storie d’amore, delusioni, confidenze e amicizie. I giardini non sono solo uno spazio fisico, ma un rifugio dove si è vissuto, cresciuti e si è costruita la propria identità. Le piante, gli alberi secolari e le strutture architettoniche che li circondano non sono solo elementi estetici, ma pezzi di un mosaico che raccontano la vita della comunità. Sono luoghi di incontro e di riflessione, dove ogni cittadino ha vissuto un momento importante della propria vita.

La distruzione di questi giardini storici non è solo un danno ambientale, ma una ferita alla memoria di una città che ha visto crescere e prosperare generazioni di eugubini. Gli alberi secolari che adornano i giardini non sono solo un elemento decorativo, ma una risorsa fondamentale per combattere i cambiamenti climatici. Oltre a fornire un’ombra rinfrescante nei caldi pomeriggi estivi, questi alberi sono fondamentali per migliorare la qualità dell’aria e per preservare l’equilibrio ecologico. La loro rimozione, insieme alle modifiche strutturali ai giardini, non solo danneggia il paesaggio, ma compromette un intero ecosistema urbano.

Il giardino storico non è un semplice “verde pubblico”, ma rappresenta un legame profondo con il passato e con la cultura della città. La memoria collettiva di Gubbio è legata a questi luoghi, che hanno visto passare generazioni di cittadini che li hanno vissuti come spazi di crescita, di socializzazione e di riflessione. Ogni angolo dei giardini è testimone di momenti importanti della storia personale e collettiva degli eugubini. Distruggere questi luoghi significa privare la comunità di un patrimonio irrinunciabile, di un pezzo di sé che non può essere sostituito.

Gli interventi di “restauro” e “riqualificazione” portano con sé il rischio di cancellare per sempre una parte fondamentale dell’identità di Gubbio. Non si tratta solo di una questione estetica o ambientale, ma di una lotta per la memoria. La città rischia di perdere un patrimonio che non è solo costituito da edifici e monumenti, ma anche da quei luoghi quotidiani che hanno formato la vita e la cultura della comunità. I giardini storici non sono solo un’area verde, ma un pezzo di storia che appartiene a tutti, un patrimonio condiviso che non può essere messo da parte senza considerare il danno irreversibile che ne deriverebbe.

Le voci di protesta per la salvaguardia degli alberi secolari sono un segno di speranza, ma è fondamentale che questa lotta si estenda anche alla difesa dei giardini storici come un intero sistema di memoria collettiva. La città non può permettere che la propria storia venga distrutta per fare spazio a interventi urbanistici che ignorano il valore di questi luoghi. È necessario un approccio che rispetti la storia, la cultura e l’ambiente, preservando al contempo l’identità di Gubbio.

Non è troppo tardi per fermare questa distruzione e avviare un processo di recupero e valorizzazione dei giardini storici. Gli eugubini devono unirsi per proteggere questi luoghi, non solo per salvaguardare il verde, ma per tutelare la memoria di una città che ha vissuto in questi spazi, che si è formata e che continuerà a crescere grazie ad essi. Non si può permettere che la storia di Gubbio venga cancellata dalle macerie di un restauro privo di sensibilità e di rispetto per il passato.

La città di Gubbio merita di vedere preservati i suoi giardini storici, che sono un simbolo di ciò che è stato, ma anche un patrimonio che può continuare a vivere nel futuro. Gli alberi, le panchine, i vialetti e le fontane non sono solo elementi architettonici o naturalistici, ma testimoni di una storia che appartiene a tutti. Proteggere i giardini significa proteggere la memoria, significa difendere l’identità di una comunità che non può permettersi di perdere ciò che l’ha fatta crescere. Salvate i nostri giardini, perché con loro si salva anche la memoria di Gubbio.