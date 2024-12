Ripristinata la “spunta” per i posteggi liberi del mercato

Gubbio , 18 dicembre 2024 – È stata firmata il 10 dicembre 2024 un’ordinanza sindacale che ripristina la pratica della “spunta mercatale” nel mercato cittadino. Si tratta di una misura che consente l’assegnazione temporanea dei posteggi che, a causa dell’assenza dei titolari, rimangono liberi. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere gli operatori commerciali locali, in particolare in un momento di difficoltà dovuto ai lavori in corso in Piazza 40 Martiri.

L’assessore al Commercio, Micaela Parlagreco , ha commentato positivamente l’operazione, definendola un “intervento importante” per il mercato, che si inserisce nel contesto della riorganizzazione degli spazi in seguito ai lavori di ristrutturazione in piazza. Parlagreco ha aggiunto che, sebbene la situazione non sia semplice, l’amministrazione vuole garantire che gli operatori possano lavorare nel miglior modo possibile, almeno fino a quando non sarà completato il progetto di rinnovamento della piazza, che permetterà di trovare una collocazione definitiva per il mercato.

L’ordinanza firmata dal sindaco di Gubbio, che porta il numero 354 del 10 dicembre 2024 , aggiunge che i posteggi vuoti possono essere temporaneamente occupati da altri venditori, purché rispettino alcune condizioni specifiche. Tra le richieste principali, figurano la presentazione del documento di regolarità contributiva al momento della richiesta, il pagamento del canone previsto per il posteggio assegnato e l’arrivo presso l’area mercatale entro le 7:30 . È inoltre importante che il posteggio sia facilmente accessibile e che gli orari di esercizio siano rispettati.

Il presidente regionale di Fiva Confcommercio , Mauro Fortini , ha espresso soddisfazione per la decisione del Comune, evidenziando come questa mossa rappresenti una “importante dimostrazione di attenzione verso la nostra categoria”. Fortini ha apprezzato in particolare il fatto che la reintroduzione della spunta avvenga proprio prima delle festività natalizie, periodo che, a suo dire, contribuirà a potenziare l’offerta del mercato ea offrire opportunità di lavoro a una famiglia di famiglie.

L’assessore Parlagreco ha anche voluto ringraziare la Polizia Municipale per il supporto, definendo la collaborazione con il corpo di polizia come “molto proficua”. Senza il contributo delle forze di polizia, ha sottolineato, sarebbe stato difficile attuare operazioni di questo tipo.