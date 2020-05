Come prima, Gualdesi a Gubbio ed Eugubini a Gualdo, revocata ordinanza

«I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1». Lo scrive in un comunicato stampa la Prefettura di Perugia in riferimento alla decisione (ordinanza 66 ) del Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, di vietare alla popolazione di Gubbio di recarsi nel suo territorio e a quella gualdese di recarsi nell’Eugubino.

Di fatto, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – con ordinanza 67 emessa subito dopo aver avuto un contatto con il Prefetto – ha rimesso le cose come stavano. Non in ultimo, però, ha chiesto che, della vicenda, che mette a rischio le persone, si interessi la stessa presidente della Giunta Donatella Tesei. Pare che l’Alcalde gualdese abbia ricevuto una telefonata dal responsabile dell’Utg, Ufficio territoriale del Governo – appunto il prefetto Sgaragalia – dove, come riportato nel testo della comunicazione di piazza d’Italia, si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”.

Il sindaco, raggiunto al telefono dalla redazione di UmbriaJournal, non nasconde la sua “preoccupazione di carattere sanitario” per l’assembramento di persone che si è venuto a creare il 15 maggio, giorno in cui, lo ricorderete, si sarebbe dovuta celebrare la Festa dei Ceri. Ricorrenza che, purtroppo, a causa della pandemia virale in corso (Covid-19), non si è potuta tenere.

Eugubini a Gualdo Tadino e viceversa, rivalità campanilistiche permettendo 😁😊