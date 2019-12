Gualdo Tadino, al via da domenica il ricco programma di eventi natalizi

Inizia il Natale di Christmas time a Gualdo Tadino. Prendi il trenino biancorosso e goditi una domenica speciale in città. C’è grande attesa per l’inaugurazione ufficiale di “Christmas Time – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozione”, che domenica 8 dicembre darà il via al ricco cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Polo Museale, le associazioni del territorio e i commercianti gualdesi.

La città, in questo periodo, si vestirà di luci, suoni e colori per l’arrivo del Natale diventando dall’8 dicembre al 15 gennaio “Città Presepe” (oltre 200 presepi da ammirare le vie del centro e non solo). Grandi e piccoli insieme saranno immersi in una magica atmosfera con Teatro, Musica, Animazione, Luci, itinerari presepiali, arte e tanto altro, il tutto attraverso la valorizzazione di tradizione, cultura ed emozioni.

Appuntamento, quindi, Domenica 8 Dicembre. Questo il dettaglio della giornata:

Ore 16.00 apertura ufficiale del presepe di San Giuseppe Artigiano.

Ore 17.00 Rocca Flea apertura spettacolo con artisti di strada, intrattenimento e tante sorprese per i più piccoli del Villaggio di Babbo Natale

Ore 17.30 si parte in treno dalla stazione Rocca Flea per andare in piazza dove verranno accese tutte le luci in un coinvolgente momento che vedrà la partecipazione di Radio Tadino, Banda Musicale di Gualdo Tadino, coro della fratellanza Mondiale Ananda e una sorpresa a cura di Scuola di Danza Kontrotempo. Simpatici Gadget in regalo per chi verrà vestito di rosso e parteciperà al Contest fotografico Christmas time (caricando una foto su pagina Facebook).

Apertura mostra il Presepe Napoletano e visita alle vie dei Presepi.

Spettacolo pirotecnico finale dalla Rocca Flea e animazioni video su torre civica.

Ore 18.00 Angelo Cinti dona un’opera d’arte alla città. Via Duranti.

Ore 18.30 taverna di San Benedetto concerto di musica sacra. Coro della fratellanza mondiale Ananda.

Orari trenino dalle 16.00 alle 19.30 ogni venti minuti.

Stazioni: ex orti mavarelli, P.zza Mazzini, P.zza Martiri, Rocca Flea, Giardini Pubblici.

Il programma completo presente nella pagina FB Gualdo Tadino tradizione, cultura, emozioni dove potranno essere consultati è allegato di seguito.