Esplosione, banda di ladri fa saltare bancomat a Gualdo Tadino

Esplosione nel cuore della notte. Una banda di ladri ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale della Popolare di Spoleto del Gruppo Banca Desio. E’ accaduto nel corso della notte a Gualdo Tadino. Erano quasi le tre di giovedì mattina, quando un botto ha svegliato i residenti della zona. L’esplosione è stata così forte tanto da devastare la filiale, creando danni.

I banditi, nonostante l’arrivo quasi immediato dei carabinieri, sono riusciti per ora a far perdere le proprie tracce. Si ipotizza che la banda sia formata da 4 persone ed avrebbe almeno un complice che conosce bene la zona. Gli investigatori stanno visionando le telecamere della filiale per ricostruire l’accaduto.