La capogruppo PD di Gualdo Tadino con 300 giovani in Europa

Alice Betti Sorbelli – Si è svolta dal 25 al 27 giugno a Bruxelles la Summer School “Tutta un’altra Europa”, iniziativa promossa dalla delegazione italiana del Partito Democratico, che ha riunito oltre 300 giovani under 35 provenienti da tutta Italia. Tra i partecipanti si è distinta Alice Betti Sorbelli, capogruppo PD di Gualdo Tadino, invitata a far parte del gruppo accompagnato dall’eurodeputato Marco Tarquinio.

L’incontro inaugurale ha visto la partecipazione di figure di rilievo del Partito Democratico come la Segretaria Elly Schlein, il Presidente Stefano Bonaccini, la capogruppo del gruppo S&D Iratxe García Pérez e il Capodelegazione al Parlamento Europeo Nicola Zingaretti, che hanno dato avvio a tre giornate di confronto intenso tra giovani e rappresentanti delle istituzioni europee.

Alice Betti Sorbelli ha svolto un ruolo attivo nelle sessioni della Summer School, portando il punto di vista dell’Umbria e delle comunità locali all’interno di un dibattito più ampio sul futuro dell’Europa. La sua presenza ha rappresentato un importante momento di scambio tra territori italiani e istituzioni europee, sottolineando il valore del contributo locale nel processo decisionale continentale.

Alice Betti Sorbelli

Durante l’evento, giovani amministratori, attivisti e militanti hanno avuto l’opportunità di partecipare a workshop e sessioni plenarie, confrontandosi direttamente con eurodeputati, esperti, decisori politici e giornalisti. Questo ha permesso ai partecipanti di approfondire temi centrali riguardanti l’Europa attuale e le sfide future da affrontare insieme.

La Summer School si è configurata non solo come momento formativo sulla struttura e il funzionamento delle istituzioni europee, ma anche come spazio di dialogo e riflessione sulle grandi questioni globali. In un contesto segnato da tensioni geopolitiche, guerre e tensioni nazionaliste, l’iniziativa ha sottolineato l’urgenza di un’azione collettiva per costruire un’Europa coesa, libera, inclusiva e attenta ai diritti e alla giustizia sociale.

Il percorso svolto in questi giorni ha dimostrato la vitalità di una politica basata sul dialogo, sull’ascolto e sull’impegno concreto di giovani leader locali, capaci di agire come motori di cambiamento nelle loro realtà. Alice Betti Sorbelli rappresenta, in questo senso, un esempio di come le nuove generazioni possano essere protagoniste attive nella costruzione di un’Europa diversa.

La Summer School “Tutta un’altra Europa” ha così confermato l’importanza di investire sulle giovani generazioni per rilanciare un progetto politico europeo fondato su valori di solidarietà e cooperazione. L’iniziativa ha evidenziato che un’Europa più unita e giusta non è solo un’aspirazione, ma una realtà possibile, da costruire insieme giorno dopo giorno.