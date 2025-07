Sergio Bravetti nuovo presidente Rotary Club Gualdo Tadino

Passaggio della campana a Bravetti nel 2025/2026

Sergio Bravetti – Sergio Bravetti è stato nominato nuovo presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino per l’anno rotariano 2025/2026. Il passaggio della campana con il past president Alberto Catanossi si è svolto sabato scorso durante una conviviale al ristorante Da Clelia a Valsorda, alla presenza di numerosi ospiti tra cui rappresentanti di club Rotary e Inner Wheel, amministratori locali e il Destination Manager Giancarlo Dell’Orco.

Alberto Catanossi, presidente uscente, ha sottolineato l’importanza simbolica della cerimonia che rinnova ogni anno l’impegno e la continuità all’interno del club. Nel suo intervento, ha ricordato la gratitudine verso il suo predecessore Manuele Pompei per aver lasciato un club solido e attivo. Catanossi ha annunciato l’utilizzo delle risorse residue in bilancio per un progetto di restauro, destinato a un affresco scoperto circa venti anni fa nella chiesa di Santa Maria dei Raccomandati (o del Gonfalone) in Corso Piave, opera attribuita a Bartolomeo di Tommaso, maestro di Matteo da Gualdo. Il restauro è stato affidato al professionista Massimiliano Barberini.

Il presidente uscente ha espresso riconoscenza verso i soci e le loro famiglie per il lavoro svolto durante il suo mandato, ricordando la propensione del club a privilegiare l’azione concreta rispetto alle parole. Durante la serata, sono stati consegnati attestati di merito a tre socie, Denise Zaneboni, Stefania Pecci e Giamila Riani, mentre Carlo Catanossi ha ricevuto il riconoscimento Paul Harris Fellow per le sue attività con il Comitato del Settimo Centenario dalla morte del Beato Angelo. Prima di passare il testimone, Catanossi ha ricevuto un attestato di ringraziamento da parte di tutto il Rotary Club Gualdo Tadino.

Il neo presidente Sergio Bravetti ha ringraziato i soci per la fiducia accordatagli e ha esposto i tre pilastri che guideranno la sua presidenza: continuità, crescita e innovazione. Ha spiegato che la continuità riguarderà la prosecuzione dei progetti pluriennali già noti alla comunità, la crescita sarà orientata all’inserimento di nuovi soci con competenze finora mancanti, mentre l’innovazione consisterà nell’individuare nuovi obiettivi e azioni per il futuro del territorio.

Bravetti ha poi illustrato il tema presidenziale del Rotary International per il 2025/2026, guidato dall’italiano Francesco Arezzo, che si concentra sul motto “Uniti per fare del bene”. Il progetto principale del nuovo anno rotariano è il Progetto Genesi, che mira a promuovere lo sviluppo economico territoriale attraverso un brand turistico unificato. Questo progetto coinvolge otto comuni delle aree di competenza dei Rotary Club di Gualdo Tadino e Gubbio: Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico, Valfabbrica, Gubbio, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo. Il progetto è sostenuto dalla collaborazione con il Destination Manager Giancarlo Dell’Orco e con il supporto delle amministrazioni comunali.

Il consiglio direttivo per l’anno 2025-2026 sarà composto da Sergio Bravetti come presidente, Umberto Balloni presidente incoming, Alberto Catanossi past president, Gino Centi vicepresidente, Manuele Pompei segretario, Ettore Micheletti tesoriere, Lucio Giombini prefetto, insieme ai consiglieri Carlo Giustiniani, Gianluigi Guerra, Antonio Nini, Stefania Pecci, Giamila Riani, Ermanno Rosi e Francesco Serroni.

I presidenti di commissione nominati sono Matteo Passeri per i Progetti, Paola Travaglia per l’Effettivo, Angelo Fratini per la Rotary Foundation, Eugenio Mauceri per le Nuove generazioni, Francesco Serroni per la Comunicazione e Sergio Bravetti per l’Amministrazione.

L’insediamento di Sergio Bravetti segna un nuovo capitolo per il Rotary Club di Gualdo Tadino, che continua a impegnarsi nella valorizzazione della comunità e del territorio, con un’attenzione particolare al turismo e ai progetti culturali.