A Pasqua numeri importanti, al palazzo dei Consoli ingressi record

L’amministrazione comunale di Gubbio risponde all’associazione Host, che riunisce parte degli albergatori e ristoratori cittadini, la quale in una recente nota stampa ha lamentato la scarsezza di presenze turistiche in città per il ponte pasquale, parlando di “numeri al di sotto della media del passato e una permanenza minima, limitata a qualche ora pomeridiana”.

“Siamo stupiti da tali parole – sottolinea l’amministrazione – soprattutto se a pronunciarle è una realtà con la quale collaboriamo durante tutto l’anno per l’organizzazione di eventi: comunicati di questo tipo ci lasciano perplessi e i toni eccessivamente aspri e risentiti non rispecchiano né il rapporto instaurato nel tempo con Host né, tantomeno, la verità dei fatti. Dire che questo 2023 “ha saputo scrivere la sua pagina peggiore” significa infatti non guardare ai numeri che parlano per esempio, per il solo mese di marzo e i primissimi giorni di aprile, di un incremento del 200% degli ingressi al Museo Civico del Palazzo dei Consoli.

Grazie alla mostra dedicata a Leonardo Da Vinci, infatti, il Palazzo dei Consoli ha visto la presenza di numerosissime scolaresche e visite singole, registrando numeri da record, un unicum in tutta la sua storia. Stesso si dica per il Museo dei dinosauri, che in soli tre giorni, nel ponte di Pasqua, ha registrato 1.224 ingressi. Viene poi detto, sempre da Host, che quest’anno sarebbe mancato l’aggancio dell’offerta turistica a grandi eventi: crediamo di poter dire con estrema sicurezza che il 2023 è stato e sarà, per la città di Gubbio, uno degli anni più intensi di sempre proprio dal punto di vista degli eventi. Tra domani e dopodomani, solo per parlare della manifestazione cronologicamente più vicina, per la Spartan Race attendiamo a Gubbio più di 5000 arrivi, da tutta Italia a da 24 Paesi del mondo.

A luglio per lo Spencer Hill migliaia di persone sono pronte a “invadere pacificamente la città” per quattro giorni, con prenotazioni già fatte mesi fa. Poi il Trofeo Fagioli, il Tennis, i campionati Fidal: eventi non solo di altissimo livello, ma che hanno portato e porteranno in città centinaia e centinaia di atleti, di appassionati, di turisti.

Lo sforzo dell’ufficio turismo per creare prodotti adatti a una varietà di target molto eterogenea è cominciato già nei mesi scorsi, attraverso una intensa promozione social sulle nostre pagine di riferimento: un riscontro effettivo e reale sui numeri lo potremo avere quando arriveranno i dati relativi alla tassa di soggiorno del primo quadrimestre, comparati con quelli dello scorso anno. Da lì, con numeri veri in mano e non con “sensazioni”, vedremo l’effettiva efficacia delle azioni poste in essere dall’amministrazione.

Da associazioni e realtà come Host noi siamo sempre in attesa di proposte concrete, che nel corso degli anni abbiamo puntualmente accolto, penso per esempio alla mostra Lego, a quella dedicata a Star Wars, alla Tuber Cup. Per questo invitiamo tutti i soci di Host a un confronto a stretto giro con l’amministrazione, così da poter mettere sul tavolo proposte, idee e tutto quello che concerne la stagione turistica, certi che un sano confronto potrà solo fare bene alla città: Gubbio ha bisogno di guardare avanti, non di piangersi addosso né di continuare a darsi la zappa sui piedi.

Rimbocchiamoci tutti le maniche e lavoriamo insieme a un obiettivo comune, facendoci trovare preparati a una richiesta turistica che nel tempo è cresciuta, cambiata, e che troppo spesso si scontra con dinamiche superate e offerte assolutamente non sufficienti in termini di qualità. Tutto quello che resta, inclusi i riferimenti ridicoli ai parcheggi a pagamento (basta vedere quello che succede in tutte le altre città, dell’Umbria, dell’Italia e del mondo!) sono polemiche meramente strumentali, che fanno soltanto male alla città tutta”.