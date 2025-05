Distretto chiarisce: visite ginecologiche tutte recuperate

Consultorio Alto Chiascio, garantiti tutti i servizi previsti

Distretto chiarisce – Il Distretto Alto Chiascio interviene in merito a notizie recentemente diffuse da alcuni media, che riportano contenuti della lettera aperta indirizzata alla Usl Umbria 1 dalla Commissione pari opportunità del Comune di Gubbio, circa la situazione del Consultorio Alto Chiascio. La direzione del Distretto ha fornito chiarimenti, sottolineando come l’attività ginecologica presso la struttura sia attualmente pienamente operativa e aggiornata rispetto agli appuntamenti prenotati.

Secondo quanto riferito dal Distretto, tutte le visite ginecologiche che nei mesi scorsi avevano subito ritardi sono state recuperate. Il professionista in servizio, con il supporto di un altro medico, ha provveduto a smaltire interamente le liste d’attesa che si erano accumulate, portandole a zero entro la fine di aprile. Al momento, le prestazioni prenotate per i primi mesi del 2025 vengono erogate nei tempi standard previsti, senza ulteriori dilazioni.

Anche durante i mesi caratterizzati da una riduzione dell’organico, il Consultorio ha continuato a offrire regolarmente i propri servizi. In particolare, è sempre rimasto attivo lo “spazio giovani”, punto di riferimento dedicato ad adolescenti e giovani adulti. Questo sportello, aperto con accesso diretto senza prenotazione, ha continuato a ricevere il pubblico il mercoledì pomeriggio a Gubbio e il giovedì pomeriggio a Gualdo Tadino, garantendo continuità nell’attività informativa e assistenziale rivolta alla fascia giovanile della popolazione.

Per quanto riguarda le prestazioni specifiche legate alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, la direzione distrettuale ha confermato l’attenzione costante alla piena applicazione della legge 194 del 1978, che disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza. Anche la contraccezione è stata assicurata nei modi previsti, senza alcuna interruzione del servizio. La copertura di queste attività è stata mantenuta costante, grazie alla riorganizzazione delle risorse disponibili e alla collaborazione tra le diverse figure sanitarie in forza alla struttura.

La Usl Umbria 1 e il Distretto Alto Chiascio hanno inoltre riconosciuto le difficoltà incontrate nel corso dei mesi passati, dovute in particolare alla mancanza di un ginecologo a tempo pieno, che in passato garantiva una maggiore disponibilità oraria e una maggiore flessibilità organizzativa. Tuttavia, si è cercato di contenere l’impatto sulla cittadinanza, monitorando in maniera continua la situazione e adottando misure correttive per fronteggiare eventuali disagi.

Attualmente, le direzioni interessate stanno lavorando attivamente anche sul fronte del potenziamento del personale. Sono infatti in corso le procedure previste per l’assunzione di un nuovo ginecologo, che consentirà di rafforzare la stabilità del servizio e migliorarne ulteriormente l’efficienza. L’obiettivo dichiarato è quello di tornare a offrire una copertura più completa, con maggiore disponibilità oraria e una risposta più immediata alle esigenze delle utenti.

Nel frattempo, l’organizzazione interna del Consultorio continua ad essere oggetto di costante valutazione, al fine di garantire la qualità dell’offerta e la tempestività nelle risposte. Il Distretto ribadisce la propria volontà di mantenere alto il livello dell’assistenza fornita, soprattutto in ambiti delicati come quello ginecologico e della salute sessuale e riproduttiva.

Le precisazioni giungono in un contesto di attenzione crescente da parte della cittadinanza e delle istituzioni locali verso i servizi socio-sanitari territoriali. Le recenti sollecitazioni della Commissione pari opportunità del Comune di Gubbio hanno posto l’accento su alcuni aspetti organizzativi e di accessibilità che, secondo quanto riferito dalla direzione distrettuale, sono stati presi in carico già da tempo e oggetto di interventi specifici.

Il Distretto sottolinea che, pur in presenza di alcune difficoltà contingenti, l’impegno nel garantire l’efficienza e la continuità del servizio non è mai venuto meno. L’attenzione è rivolta in particolare alla tutela del diritto alla salute delle donne, dei giovani e di tutte le persone che si rivolgono alla struttura, con l’obiettivo di fornire prestazioni appropriate, tempestive e in linea con le normative vigenti.

L’auspicio delle autorità sanitarie locali è che, con l’arrivo di nuove risorse professionali, si possa ulteriormente consolidare il ruolo del Consultorio Alto Chiascio come punto di riferimento territoriale per la prevenzione, la diagnosi e il supporto in ambito ginecologico, educativo e psicologico.