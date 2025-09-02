Sentenza storica per Monteluiano, vittoria dei cittadini

Il tribunale respinge le richieste e tutela ambiente e salute

Il Comitato di Monteluiano di Gubbio ha ottenuto una vittoria giudiziaria che segna un punto di svolta nella difesa del territorio. Il Tribunale di Perugia ha respinto le domande di risarcimento danni avanzate da una società agricola, confermando così la fondatezza delle ragioni portate avanti dalla comunità, sostenuta dalle avvocate Paola Nuti e Valeria Passeri.

La decisione rappresenta una affermazione di giustizia che va oltre il singolo caso, perché tocca direttamente i temi della tutela ambientale e della qualità della vita. Gli abitanti della zona hanno infatti denunciato per anni i problemi causati dall’impianto a biomasse, le cui emissioni e il rumore diffuso nel centro abitato avevano creato disagi quotidiani, incidendo anche sul benessere psicofisico delle persone.

Il Comitato, che ha guidato la mobilitazione con costanza e determinazione, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come la sentenza non sia soltanto un successo locale, ma un segnale forte per tutte le realtà che si battono per la difesa dell’ambiente. Un pronunciamento che, nelle parole dei promotori, premia l’impegno civico e rafforza la convinzione che la partecipazione collettiva possa incidere sulle scelte e sulle regole.

Nel ringraziare quanti hanno sostenuto la battaglia, i membri del Comitato hanno ribadito la volontà di proseguire il loro percorso, consapevoli che la salvaguardia della salute e del paesaggio richieda vigilanza costante e unità di intenti. La pronuncia del Tribunale, destinata a fare da precedente, viene così vissuta come un atto di giustizia che restituisce fiducia ai cittadini e incoraggia altre comunità ad alzare la voce per difendere i propri diritti.

Comitato Monteluiano