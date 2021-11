Comune di Gubbio, online il bando per contributi ai gestori dei entri estivi

Un fondo di 22mila euro per sostenere e premiare anche i soggetti privati per impegno profuso in tempi di pandemia

E’

onlinel’avviso per l’assegnazione di contributi ai soggetti gestori deiper la fascia d’età 3 -14 anni.

Da Ufficio Stampa Comune di Gubbio

L’avviso, che ha scadenza 20 novembre, è scaricabile al link https://informagiovani.comune.gubbio.pg.it/contributi-comunali-ai-soggetti-gestori-di-centri-estivi-2021/.

Si tratta di un contributo che l’assessore ai Servizi Sociali e alla Scuola Simona Minelli ha deciso di confermare per il secondo anno consecutivo, mettendo a disposizione un fondo di 22 mila euro da ripartire tra i vari soggetti ammessi.

Le parole dell’assessore Simona Minelli

“Si tratta di un modo per sostenere e premiare i diversi soggetti privati per l’impegno profuso, anche nell’estate 2021 – spiega l’assessore – nel garantire una maggiore offerta di servizi per bambini e ragazzi e per le loro famiglie, nel pieno rispetto delle complesse normative e direttive sul contenimento della pandemia da COVID-19. La ricchezza di proposte del privato sociale, accanto all’offerta pubblica garantita sul territorio comunale dalla Ludoteca comunale estiva sono un valore che l’amministrazione comunale intende sottolineare e sostenere, anche con questo tipo di aiuto”.