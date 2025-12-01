Formazione congiunta rafforza la Protezione Civile a Gualdo

Volontari e Vigili del Fuoco uniti nella ricerca persone

Il secondo appuntamento del corso di formazione dedicato alla ricerca di persone disperse si è svolto il 28 novembre presso la sede della Protezione Civile di Gualdo Tadino, consolidando la collaborazione tra enti locali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha visto la partecipazione di numerosi gruppi di volontari provenienti da Sigillo, Todi, Gubbio e Perugia, insieme alle unità cinofile del CNVVF.

La giornata si è aperta con un briefing tecnico condotto da personale qualificato in Topografia Applicata al Soccorso (T.A.S.), tra cui il Vigile esperto Filippo Cappellini, Michele Pascolini e Alfredo Nardi. Le squadre hanno ricevuto indicazioni sulle aree di ricerca e sulle metodologie operative, prima di avviare l’esercitazione sul campo. La fase pratica ha coinvolto anche i nuclei cinofili, che hanno simulato un intervento di ricerca persona, dimostrando l’efficacia della sinergia tra professionisti e volontari.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti e l’Assessore Jada Commodi hanno portato i saluti istituzionali, sottolineando l’importanza di investire in formazione e sicurezza. Il Consigliere Michele Pascolini, promotore dell’iniziativa, ha rimarcato il valore di un percorso che unisce teoria e pratica, rafforzando la capacità operativa del sistema locale di Protezione Civile.

La giornata ha rappresentato un passo concreto verso la standardizzazione delle procedure di ricerca e il consolidamento di una rete di collaborazione che rende Gualdo Tadino un punto di riferimento per la sicurezza territoriale.