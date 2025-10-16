Gubbio porta la tradizione in mostra alla Design Week Kuwait

Gli Sbandieratori rappresentano l’identità italiana nel Golfo

Il Gruppo Sbandieratori di Gubbio sarà protagonista al Festival del Design Italiano in Kuwait, in programma dal 19 al 29 ottobre. La partecipazione, annunciata questa mattina in Sala Consiliare, è promossa dall’Ambasciata d’Italia in Kuwait con l’obiettivo di valorizzare patrimonio, arte, cultura e innovazione del Made in Italy, come riferisce la fonte ufficiale del comunicato.

Il Comune di Gubbio sostiene con entusiasmo questa iniziativa di diplomazia culturale, che comprende esposizioni artistiche, workshop, conferenze e performance dal vivo. Tra gli elementi in mostra figurano cartelle e bandiere d’autore, doni raccolti negli anni dal Gruppo Sbandieratori, che raccontano storia, cultura e identità eugubina in un contesto internazionale.

Gli Sbandieratori saranno inoltre ospiti dell’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, S.E. Lorenzo Morini, per un scambio culturale istituzionale. Matteo Menichetti, presidente del Gruppo, ha sottolineato l’orgoglio di rappresentare l’eccellenza italiana alla kermesse e la rilevanza della mostra delle opere donate dagli artisti. Menichetti ha evidenziato come il folklore e la ricerca estetica delle bandiere diventino un vero e proprio strumento di identità, storia e cultura.

Il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, ha elogiato l’impegno del Gruppo nella promozione della tradizione, ricordando come le bandiere portino con sé valori dei quartieri, della Regione, dell’Umbria e dell’Europa. L’iniziativa in Kuwait permette di far dialogare arte, storia, cultura e identità con contesti internazionali di alto profilo, conclude la fonte del comunicato.