Gualdo Tadino in gara al Palio dei Comuni 2025

Unico rappresentante umbro alla corsa di Montegiorgio

Il Comune di Gualdo Tadino sarà l’unico rappresentante dell’Umbria alla 37ª edizione del Palio dei Comuni, in programma domenica 23 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, nelle Marche. Dopo i successi ottenuti nel 2021 e nel 2022, la città umbra torna in pista con l’obiettivo di conquistare un nuovo risultato di rilievo nella storica manifestazione ippica che ogni anno richiama amministrazioni, cittadini e appassionati da tutto il centro Italia.

Il Palio dei Comuni 2025 vedrà la partecipazione di venticinque amministrazioni provenienti da tre regioni: Marche, Umbria e Abruzzo. Tra queste, una novità spicca per lo spirito di collaborazione che la contraddistingue: i comuni marchigiani di Civitanova Marche e Servigliano correranno come un’unica entità, uniti in un gemellaggio simbolico che porterà in pista un solo cavallo scelto e sostenuto congiuntamente. In caso di vittoria, le due città festeggeranno insieme, suggellando un’alleanza sportiva che unisce la costa all’entroterra marchigiano.

Per la provincia di Macerata saranno in gara Corridonia, Macerata e il binomio Civitanova Marche–Servigliano. Dalla provincia di Fermo arriveranno Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio a Mare. A rappresentare la provincia di Ancona ci saranno Filottrano, Jesi e Loreto, mentre l’Abruzzo sarà presente con il Comune di Lanciano.

La competizione si svolgerà sulla distanza di 1600 metri e vedrà al via cavalli di alto livello affidati a driver di fama nazionale e internazionale. Ogni comune partecipa con un proprio cavallo e un driver che ne difende i colori, in una sfida che unisce la passione per l’ippica al senso di appartenenza territoriale.

Il Palio dei Comuni non è solo un evento sportivo, ma anche una celebrazione delle comunità locali e della loro identità. Ogni edizione trasforma l’ippodromo di Montegiorgio in un grande palcoscenico di tradizione, competizione e condivisione, dove amministrazioni e cittadini vivono insieme il valore dell’unione e della partecipazione.

Per Gualdo Tadino, la partecipazione alla manifestazione marchigiana rappresenta un’occasione di promozione e visibilità oltre i confini regionali. L’iniziativa, infatti, consente di valorizzare l’immagine della città e il suo legame con le altre realtà territoriali, rafforzando la rete di relazioni istituzionali e culturali tra i comuni partecipanti.

La corsa del Palio dei Comuni è attesa come uno dei momenti più significativi del calendario ippico nazionale, capace di coniugare tradizione, competizione e spirito di comunità. Anche per il 2025, Montegiorgio si prepara ad accogliere centinaia di spettatori e delegazioni comunali, in un appuntamento che, anno dopo anno, continua a consolidare il suo ruolo di simbolo dell’unione tra sport e territorio.