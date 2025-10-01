Lavori lunghi e incertezze scuotono la Scuola dell’Infanzia Padule di Gubbio

Famiglie preoccupate per ritardi e manutenzione nel plesso scolastico

Le famiglie con figli iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Padule di Gubbio vivono una crescente preoccupazione a causa dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio, iniziati nel 2023 e ancora incompleti. Dopo mesi di attesa solitaria e senza certezze, a metà settembre alcune operazioni sono riprese, ma la lentezza del cantiere genera ansia e dubbi sul completamento entro l’anno. La mancanza di una data definitiva alimenta le apprensioni delle famiglie, preoccupate anche dal calo evidente delle iscrizioni negli ultimi tre anni.

Intanto, le classi sono state temporaneamente spostate in due piccole aule e in una sala mensa promiscua all’interno della Scuola Primaria, spazi inadeguati e ristretti che penalizzano le attività formative e ludiche dei bambini. A questa situazione si aggiunge la trascuratezza del verde del plesso, i cui ampi giardini, un tempo orgoglio di Padule, risultano trascurati e diventati poco sicuri per i piccoli, con erba troppo alta e alberi incolti che rendono il parco difficile da usare.

Un’altra criticità è rappresentata dalla viabilità: la strada dissestata con molte buche, pur avendo ripristinato il senso unico, resta pericolosa e abbandonata, aggravando il disagio quotidiano per famiglie e personale scolastico.

La scuola dell’infanzia di Padule, custode di numerose generazioni e amicizie nate tra i suoi banchi, è un presidio fondamentale per la comunità di Gubbio. Nell’attesa di trovare risposte concrete, le famiglie hanno deciso di organizzare un incontro ufficiale con il sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza e opposizione, tecnici comunali e dirigenti del Terzo Circolo, per chiedere chiarezza e soluzioni rapide a tutela di questo importante punto di riferimento educativo.