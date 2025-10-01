Gubbio ospita confronto sull’informazione negata a Gaza oggi

Un incontro per parlare del dramma dei giornalisti a Gaza

A Gubbio, l’8 ottobre alle 18 presso l’ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana, si terrà un incontro cruciale intitolato “Senza Parole. Gaza, l’informazione negata”. La conferenza, promossa da Anpi, Cgil, Spi e Articolo 21, affronta la drammatica situazione in cui versano i giornalisti a Gaza, una delle aree più pericolose per la stampa, con oltre 250 operatori uccisi negli ultimi due anni, una media agghiacciante di undici vittime al mese. L’area è quasi totalmente inaccessibile ai media internazionali, e i pochi racconti che arrivano sono soprattutto da giornalisti palestinesi che, non solo documentano ma spesso assistono come soccorritori.

Come sottolinea un comunicato degli organizzatori, “i reporter sono esausti, sopraffatti e psicologicamente traumatizzati”, una testimonianza diretta rilasciata da una giornalista sul campo nelle scorse settimane. L’evento sarà coordinato dal giornalista Daniele Morini e vedrà interventi di figure come Ellis Gulli, presidente della sezione eugubina Anpi “Walkiria Terradura”, Barbara Mischianti della segreteria CGIL provinciale, e Giuseppe Giulietti di Articolo 21. In collegamento da remoto parteciperanno la giornalista Sandra Cecchi, appena tornata dalla Cisgiordania, Padre Ibrahim Faltas e Flavio Lotti della Fondazione PerugiAssisi.

All’incontro sarà possibile iscriversi al nuovo presidio di Articolo 21 a Gubbio, rafforzando l’impegno locale per una corretta e libera informazione. La delicata situazione della Striscia di Gaza, ostacolata dalla censura e dal pericolo costante, trova così attenzione e solidarietà nel cuore dell’Umbria.