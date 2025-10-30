Nuova selezione per il progetto Sai di Gualdo Tadino

Il Comune cerca un laureato per attività di integrazione

È aperta una selezione pubblica per l’assunzione di una nuova unità di personale nell’ambito del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), iniziativa nazionale dedicata ai richiedenti asilo e rifugiati. Lo ha reso noto il Comune di Gualdo Tadino, ente attuatore del progetto, che gestisce direttamente le attività legate all’accoglienza e al supporto dei beneficiari.

La figura richiesta dovrà essere in possesso di una laurea, dimostrare una buona padronanza della lingua inglese, oltre a solide capacità organizzative e relazionali. È considerato essenziale un interesse concreto a operare in contesti multiculturali, contribuendo alla rete di interventi sociali e di inclusione che caratterizzano il progetto.

Gli aspiranti candidati dovranno inviare curriculum vitae e lettera di presentazione all’indirizzo di posta elettronica gualdotadino.sai@libero.it. Ulteriori informazioni relative al Progetto SAI e alle iniziative promosse in città sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino, dove vengono illustrati obiettivi e risultati delle azioni di accoglienza e integrazione svolte finora.

Nel comunicato diffuso dall’Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino, il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato come l’apertura di questa selezione rappresenti un ulteriore passo nell’impegno dell’amministrazione per promuovere politiche di inclusione e solidarietà. “Il Progetto SAI – ha affermato – costituisce un esempio concreto di collaborazione e coesione sociale, capace di generare valore e opportunità per l’intera comunità. L’inserimento di una nuova risorsa consentirà di rafforzare il lavoro portato avanti in questi anni e di ampliare la rete di sostegno sul territorio”.

La nuova posizione, dunque, si inserisce nel quadro delle politiche locali di accoglienza, confermando la volontà del Comune di investire nel capitale umano per favorire una gestione sempre più efficiente e partecipata delle iniziative legate al sistema SAI.