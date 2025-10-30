Gualdo Tadino ottiene fondi per attività educative e sociali

Riconoscimento della Presidenza del Consiglio per il progetto locale

Il Comune di Gualdo Tadino ha conquistato un nuovo traguardo, classificandosi al secondo posto in Umbria nell’Avviso Pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, dedicato al finanziamento delle iniziative dei Comuni per il sostegno delle attività educative e ricreative. Il riconoscimento, ufficializzato il 30 ottobre 2025, conferma l’impegno dell’amministrazione nel potenziare le opportunità rivolte ai minori e alle famiglie del territorio.

L’avviso nazionale, previsto dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207, destina complessivamente 3 milioni di euro al rafforzamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi territoriali. Ogni Comune selezionato riceverà un contributo pari a 39.473 euro. Tra questi, Gualdo Tadino figura tra i progetti utilmente collocati in graduatoria, distinguendosi per la qualità della proposta presentata nel periodo di candidatura tra l’1 e il 2 settembre 2025.

Il progetto locale punta a consolidare il Patto Educativo Territoriale, già attivo in città, promuovendo la collaborazione tra scuole, associazioni, enti del terzo settore e parrocchie. L’iniziativa prevede laboratori formativi, servizi di supporto alle famiglie, attività di socializzazione e interventi di riqualificazione di spazi destinati ai più giovani. L’obiettivo è costruire una rete educativa che favorisca partecipazione, crescita e inclusione.

Come spiegato dall’assessore al Welfare Gabriele Bazzucchi, il risultato rappresenta “una conferma dell’impegno costante dell’amministrazione nel sostenere bambini, ragazzi e famiglie, frutto di un lavoro sinergico portato avanti dagli uffici comunali e dai partner territoriali”.

Soddisfazione condivisa anche dal sindaco Massimiliano Presciutti, che ha evidenziato come il Comune “sia tra i primi due finanziati in Umbria su un totale di quattro ammessi, ottenendo circa 40 mila euro. Un successo che premia la continuità e la solidità del Patto educativo di comunità, capace di generare risultati concreti per il benessere collettivo”.

Il riconoscimento, sottolinea l’amministrazione, rafforza la strategia di sviluppo sociale avviata negli ultimi anni e conferma Gualdo Tadino come punto di riferimento nella promozione di politiche educative innovative.