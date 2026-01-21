Cross trionfa a Gubbio: Marcucci guida il dominio Juniores

Titolo Juniores all’#iloverun Athletic Terni nella gara di Gubbio

La stagione della corsa campestre umbra si apre con un segnale netto: l’#iloverun Athletic Terni impone il proprio ritmo nei Campionati regionali di cross disputati a Gubbio, dove Sofia Marcucci conquista il titolo individuale Juniores e trascina la squadra al successo di società. Il contesto, reso ancora più suggestivo dal tracciato allestito accanto al Teatro Romano, ha accolto le prove valide per l’assegnazione dei titoli regionali e dei pass per le finali nazionali in programma in Sicilia a febbraio.

Marcucci domina la gara Juniores femminile

La prova Juniores femminile ha visto Marcucci imporsi con autorevolezza, chiudendo in 19:32.00 e staccando nettamente le avversarie. Alle sue spalle è arrivata Giulia Colarieti in 21:10.00, mentre Ludovica Rosciano ha completato la prestazione di squadra con un quinto posto in 22:09.00. Un trittico di risultati che ha permesso alla formazione ternana di conquistare il primo posto nella classifica di società, confermando la solidità del gruppo e la qualità del lavoro svolto negli ultimi mesi.

Risultati Assoluti maschili e piazzamenti di rilievo

Nella categoria Assoluti maschile, l’#iloverun Athletic Terni ha chiuso al quinto posto nella classifica di società. Jean Marc Diomande ha guidato il gruppo con un brillante quinto posto nella 8,5 km in 29:18.00, seguito da Fabrizio Tinelli (35:16.00) e Federico Paduano (35:26.00), rispettivamente 32° e 34°. Prestazioni solide, che hanno contribuito a mantenere la squadra nelle posizioni di vertice nonostante l’alto livello competitivo della prova.

Podio per Rosati, Marsili e Diomedi

La giornata ha regalato soddisfazioni anche nelle categorie giovanili. Mattia Rosati ha centrato un prestigioso secondo posto nei 5 km Allievi con il tempo di 17:57.00, mentre Michelle Marsili ha conquistato il terzo gradino del podio nei 1500 Ragazze in 5:53.00. Tra le Assolute e Master Femminile, Sara Diomedi ha chiuso quarta nei 5 km in 19:44.00, risultato che le è valso il terzo posto nella categoria Promesse, alle spalle delle sorelle Ribigini.

Top five e top ten che confermano la crescita del settore giovanile

La profondità del vivaio ternano è emersa anche grazie al quinto posto di Jacopo Caricato nei 3 km Cadetti (10:59.00). Nella top ten figurano inoltre Lorenzo Mechelli, settimo nei 3 km Cadetti (11:29.00), Gabriele Pacelli, settimo negli 8,5 km Juniores (30:52.00), e Daniel Po, nono nella stessa gara in 31:25.00. Buone prove anche per Tommaso Di Bartolomeo, undicesimo nei 5 km Allievi (21:33.00), e Leone Lucci, quattordicesimo nei 4 km Cadetti (13:11.00).