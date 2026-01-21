Arteterapia guida nuovo evento contro i DCA a Gualdo Tadino

Sostegno e creatività al centro dell’iniziativa nella città umbra

L’impegno del Comune di Gualdo Tadino nel contrasto ai disturbi del comportamento alimentare si consolida con un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione e al sostegno della comunità. L’Amministrazione prosegue un percorso strutturato che unisce informazione, servizi di prossimità e attività esperienziali pensate per avvicinare i cittadini a un tema complesso e spesso silenzioso.

Un laboratorio che unisce creatività e benessere

Il progetto “SiAmo – Laboratorio Lilla” torna sabato 24 gennaio alle 10:30 negli spazi della Biblioteca Comunale “R. Guerrieri”, trasformando la mattinata in un momento di incontro e partecipazione. L’iniziativa propone un tempo creativo condiviso, dove l’espressione artistica diventa un mezzo per ascoltare sé stessi e riconoscere le proprie emozioni.

A guidare il laboratorio sarà la dott.ssa Francesca Nicchi, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di arteterapia costruito per favorire consapevolezza, dialogo e informazione corretta sui DCA. L’attività, gratuita e aperta a tutte le fasce d’età, mira a creare un ambiente accogliente in cui la creatività possa diventare un ponte verso il benessere psicofisico.

Il ruolo dello Sportello Lilla nel territorio

L’iniziativa conferma la funzione dello Sportello Lilla come presidio stabile e accessibile, capace di integrare supporto clinico-informativo e momenti di aggregazione sociale. La sua presenza nel territorio rappresenta un punto di riferimento per chi cerca ascolto, orientamento e strumenti concreti per affrontare situazioni di fragilità legate ai disturbi alimentari.

L’Assessore al Welfare, Gabriele Bazzucchi, ha ribadito l’importanza di mantenere continuità in queste attività, sottolineando come la prevenzione richieda un impegno costante e una rete di protezione solida. L’Amministrazione considera questi appuntamenti parte integrante di una strategia più ampia, orientata a sostenere la comunità e a contrastare l’isolamento che spesso accompagna i DCA.

Un percorso aperto alla cittadinanza

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma per garantire una migliore organizzazione è richiesta la prenotazione telefonica. Il laboratorio rappresenta un ulteriore tassello di un progetto che punta a rafforzare la consapevolezza collettiva e a promuovere una cultura del benessere fondata su ascolto, prevenzione e inclusione.