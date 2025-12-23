EMI Basket Gubbio trionfa 78-60 su Unibasket Lanciano

Biancorossi dominano il match decisivo del girone d’andata e salutano il 2025 da imbattuti in casa
L’EMI Basket Gubbio archivia il 2025 con un’affermazione netta e meritata contro l’Unibasket Lanciano, imponendosi per 78-60 nel cuore della Palestra Polivalente. Questa vittoria non solo cancella l’amarezza della recente sconfitta a Perugia, ma conferma l’imbattibilità assoluta dei biancorossi tra le mura amiche, un baluardo difensivo che infonde ottimismo in vista del nuovo anno.
La squadra di coach Cecchini si presenta al via con un’energia travolgente, guidata da un Mulazzani in stato di grazia. L’esterno biancorosso infiamma il pubblico già nei primi minuti, siglando 10 punti nel solo primo quarto grazie a tre conclusioni da oltre l’arco che spezzano gli equilibri. Gubbio impone il proprio ritmo, sfruttando transizioni rapide e una difesa aggressiva che soffoca le iniziative abruzzesi, chiudendo la frazione iniziale sul 21-12 e dettando legge sin dalle battute iniziali.
Gli ospiti reagiscono con grinta nel secondo periodo, mutando l’approccio difensivo in una zona intricata che inceppa gli attacchi locali. Di Rico emerge come leader, caricando i suoi con canestri pesanti e rosicchiando terreno fino a portarsi a soli due punti di svantaggio. La partita si infiamma, con momenti di suspense che tengono col fiato sospeso i tifosi, ma Gubbio regge l’urto e va al riposo lungo avanti di misura, sul 33-29, mantenendo intatta la leadership.
Riprende il gioco e i biancorossi escono dagli spogliatoi con una concentrazione chirurgica, trasformando ogni errore avversario in opportunità letali. La difesa si compatta ulteriormente, mentre l’attacco varia le soluzioni, alternando penetrazioni al ferro e tiri perimetrali. L’Unibasket prova a resistere grazie a un Gaspani in crescendo, che piazza 14 punti nella ripresa con intensità e caparbietà, ma non riesce a invertire la rotta. Gubbio, invece, accelera il passo, gestendo il vantaggio con maturità e allungando progressivamente.
Nel terzo quarto i ritmi si elevano, con i padroni di casa che puniscono ogni disattenzione ospite attraverso una rotazione fluida e una pressione costante. Mulazzani continua a brillare, supportato da compagni che contribuiscono con energia inesauribile, creando un solco che si allarga inesorabilmente. Gli abruzzesi, nonostante sprazzi di vitalità, inciampano su palle perse e tiri imprecisi, permettendo a Gubbio di toccare il +15 a metà gara.
L’ultimo quarto diventa una formalità: l’EMI Basket controlla il pallino del gioco con autorità, ruotando gli effettivi per preservare le forze e chiudere in bellezza davanti al pubblico festante. Il punteggio finale di 78-60 riflette la superiorità complessiva, con i biancorossi che conquistano due punti vitali per la classifica e salutano il girone d’andata da protagonisti indiscussi.
Questa prestazione corale, arricchita da picchi individuali come quello di Mulazzani, proietta Gubbio verso la pausa natalizia con rinnovata fiducia. La squadra si radunerà dopo le festività per affrontare il 10 gennaio il ritorno in campo contro il Basket Terni, sempre alla Polivalente, pronto a inaugurare il girone di ritorno con la stessa ferocia. L’imbattibilità casalinga resta un mantra, un’arma letale che coach Cecchini e i suoi ragazzi custodiscono gelosamente, pronti a nuove conquiste.
