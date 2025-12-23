EMI Basket Gubbio trionfa 78-60 su Unibasket Lanciano

La Cina lancia il razzo Long March-12A Y1, secondo stadio in orbita JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina martedì ha lanciato il razzo vettore Long March-12A Y1 da nord-ovest. Il secondo stadio è entrato nell’orbita prevista, ma il recupero del primo stadio non è riuscito. – Foto Xinhua – (ITALPRESS).

Da Sport e Salute 344,4 mln, più soldi a Tennis, Equitazione, Volley e Nuoto Le risorse, oggi pari a circa 1 miliardo di euro, raggiungeranno 1,25 miliardi nel 2027 con l'obiettivo di ridurre i divari territoriali e riqualificare gli impianti.

Veicoli elettrici, in Cina più di 19 milioni di colonnine di ricarica PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (EV) in Cina ha superato i 19,32 milioni alla fine di novembre di quest’anno, segnando un aumento del 52% rispetto allo scorso anno, hanno mostrato martedì i dati ufficiali. Di queste, circa 4,63 milioni erano strutture di ricarica pubbliche, mentre oltre 14,7 […]

Spara a ciclisti per strada nel Veronese, dietro il gesto avversione verso le bici VERONA (ITALPRESS) – E’ stato individuato, dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, l’autore dell’episodio avvenuto lo scorso 20 dicembre a Peri, quando un gruppo di ciclisti appartenenti al team “A.S.D. S.C. Padovani” è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, un utente della strada, mentre era alla guida […]

Ferrieri (ANGI) “I giovani innovatori tracciano la roadmap per Italia del futuro” ROMA (ITALPRESS) – “Il 2025 ha rappresentato un anno di consolidamento e accelerazione per l’innovazione italiana ed europea”. Lo afferma Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori). “Abbiamo registrato un incremento significativo negli investimenti in ricerca e sviluppo, con particolare enfasi sulla transizione digitale e green. Il Piano Transizione 5.0 ha offerto crediti d’imposta […]

Solare termico, la Cina punta a raggiungere i 15 GW entro il 2030 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina martedì ha presentato una roadmap di politiche per accelerare lo sviluppo dell’energia solare termica, puntando a circa 15 gigawatt (GW) di capacità installata entro il 2030, con costi ampiamente paragonabili a quelli delle centrali a carbone. Le linee guida, pubblicate congiuntamente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la […]

Difesa, Crosetto “L’Europa è in ritardo, deve correre” NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) – Sulla difesa l’Europa “è in ritardo” e ora “deve correre”. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria, nella base militare di Novo Selo.“Negli anni l’Europa si è cullata sul fatto che ci fossero gli americani, ma ora loro […]

Il Cipess approva il piano previsionale dei fabbisogni finanziari ROMA (ITALPRESS) – Il Cipess ha approvato il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l’anno 2026 e proiezioni fino al 2028 e il Piano strategico annuale del Fondo (cosiddetto Fondo 295) di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Simest). Il Piano strategico annuale per il 2026 indica un’operatività per un volume […]

Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento ROMA (ITALPRESS) – Con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2astenuti, il Senato ha votato la fiducia al governo sulmaxiemendamento alla legge di bilancio. La seduta è stata sospesa in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla Nota di variazione al bilancio che sarà deferita alla commissione Bilancio per poi essere votata dall’Assemblea. Si […]