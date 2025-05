Giro d’Italia, Del Toro in rosa dopo la tappa di Gubbio-Siena

Van Aert vince, Ciccone terzo e Tiberi sale al terzo posto

La nona tappa del Giro d’Italia 2025, da Gubbio a Siena per un totale di 181 chilometri e 2.500 metri di dislivello, segna un momento storico per il ciclismo messicano: Isaac del Toro (UAE Team Emirates Xrg) chiude al secondo posto e conquista la maglia rosa, primo atleta del suo Paese a riuscirci nella corsa rosa.

A vincere la frazione è il belga Wout Van Aert (Team Visma-Lease a Bike), che si impone con un allungo negli ultimi metri, lasciando Del Toro alle sue spalle dopo una gara in rimonta. Per Van Aert si tratta della prima vittoria al Giro, ottenuta su un tracciato con lunghi tratti di sterrato, che ha selezionato i corridori sin dai primi chilometri.

Il nuovo leader della classifica generale, Del Toro, ha sfruttato la tappa per consolidare la sua posizione nella corsa, mostrando una condizione fisica in crescita. Alle sue spalle, tra gli italiani, si distingue Giulio Ciccone (Lidl-Trek), terzo al traguardo, e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), sesto, che sale al terzo posto nella generale.

La tappa, attesa anche per il suo passaggio sulle strade bianche della Toscana, ha offerto momenti di spettacolo e selezione, coinvolgendo i favoriti nella lotta sia per la vittoria parziale sia per la maglia di leader. Van Aert, che aveva affrontato difficoltà nelle prime giornate, ha confermato la sua progressiva ripresa, chiudendo con una prestazione netta e incisiva.

Ciccone, al primo piazzamento di rilievo in questa edizione, conferma la sua tenuta su percorsi misti, mentre Tiberi, già protagonista nei giorni scorsi, consolida il suo ruolo tra i contendenti alla classifica finale. La giornata di riposo, prevista per domani, servirà ai corridori per recuperare in vista delle tappe di alta montagna previste nella seconda parte della corsa.

Con la tappa di Siena si chiude così la prima settimana del Giro, segnata da vari cambiamenti in classifica e da una competizione ancora aperta. Le prossime frazioni saranno decisive per delineare i veri pretendenti alla maglia rosa, ora sulle spalle di un sorprendente Isaac del Toro.