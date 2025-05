Virtus eliminata: Gualdo conquista la finale playoff

Basket Gualdo batte Assisi 74-63 e va in finale

Virtus eliminata – Con la sconfitta per 74-63 sul parquet del Basket Gualdo si chiude la stagione della Virtus Assisi, che esce di scena in gara 3 della semifinale playoff del campionato di Serie C Unica. La formazione guidata da coach Piazza ha ceduto nei minuti conclusivi, lasciando così strada ai padroni di casa, che staccano il pass per la finale dove affronteranno Perugia.

La partita è stata intensa e combattuta fin dai primi istanti. Il quintetto assisano parte con il piede giusto e mostra precisione nel tiro da tre punti, trovando soluzioni efficaci in attacco. Nonostante l’inizio positivo degli ospiti, Gualdo non si lascia sorprendere e resta incollato nel punteggio, chiudendo la prima frazione avanti di tre grazie a una tripla messa a segno proprio sulla sirena.

Il secondo quarto ricalca il copione del primo, con le due squadre impegnate in un confronto serrato. I padroni di casa riescono ad allungare leggermente sfruttando una maggiore lucidità in area e un migliore controllo del ritmo. La Virtus, pur in difficoltà, trova la forza di reagire nel finale della frazione, riuscendo a ridurre lo scarto a quattro lunghezze e a rientrare negli spogliatoi sul 39-35.

Al rientro in campo la Virtus tenta di completare la rimonta, ma la difesa organizzata di Gualdo impedisce agli ospiti di trovare continuità. I gualdesi mantengono il controllo del match e arrivano anche a toccare il +7. Negli ultimi minuti del terzo quarto, però, la squadra ospite torna a farsi pericolosa, ricucendo fino al -1. Anche in questo caso, è Gualdo a chiudere la frazione con un tiro pesante che fissa il punteggio sul 54-50.

Nel periodo finale Assisi riparte con grande determinazione. La squadra ospite mostra intensità e coraggio e riesce a trovare il pareggio a sei minuti dal termine, riportando la sfida in equilibrio sul 56-56. Tuttavia, proprio nel momento chiave della gara, Gualdo riesce a piazzare un parziale decisivo di 14-3, spegnendo le velleità di rimonta della Virtus e consolidando il proprio vantaggio fino al definitivo +11.

Il punteggio finale di 74-63 condanna Assisi all’eliminazione, ponendo fine a un campionato comunque positivo. La Virtus esce tra gli applausi per una stagione giocata ad alti livelli, ma è il Basket Gualdo a festeggiare la qualificazione alla finale, guadagnata grazie a una prestazione solida e alla capacità di gestire i momenti chiave della partita.

Nell’economia del match pesano le percentuali nel tiro pesante e la capacità di Gualdo di capitalizzare le occasioni nei momenti decisivi. A livello individuale spiccano i 23 punti di Marini L. e i 14 di Ferraro per i padroni di casa, mentre tra le fila ospiti è Bazani con 17 punti il miglior realizzatore, seguito da Bugionovo (12) e Lucarelli (10), entrambi però usciti per raggiunto limite di falli.

I parziali dei quattro quarti confermano l’equilibrio della gara: 21-18, 18-17, 15-15 e 20-13. Proprio l’ultima frazione segna la svolta definitiva, con Gualdo capace di scavare il solco che mette fine alle speranze degli avversari.

Coach Paleco e la sua squadra si preparano ora alla finale contro Perugia, forte di una vittoria che certifica solidità e consapevolezza. Per la Virtus Assisi, invece, resta l’amarezza per un traguardo solo sfiorato, ma anche la consapevolezza di aver disputato una stagione all’altezza delle ambizioni.