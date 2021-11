Il Misano world circuit sarà la cornice del Porsche Club GT Festival 2021

Weekend esclusivo e in esclusiva per il Porsche Club GT al Misano World Circuit. Sabato e domenica l’autodromo romagnolo ospita la prima edizione del Porsche Club GT Festival, l’evento-show extra-campionato promosso dal Porsche Club Umbria, già organizzatore dell’adrenalinico monomarca nazionale con protagoniste le Porsche 911, Cayman e Boxster da corsa e stradali, suddivise in categorie per modello, età e potenza. L’evento sarà la kermesse finale a coronamento di una stagione di grandi numeri e successo all’insegna dello spettacolo e del ritrovo comune dei protagonisti fuori e dentro la pista, l’occasione per vivere nuove sfide a colpi di giri veloci fra i protagonisti mentre in parallelo è previsto un gala finale e il Porsche Club GT sta già preparando la stagione 2022.

Fonte: Agenzia ErregìMEDIA

Fra i piloti attesi sulle rispettive Porsche in gara a Misano domenica 14 novembre ci sono cinque campioni 2021: il bergamasco titolato della categoria “racing” regina DSW 991 Cup Federico Reggiani, il presidente del Porsche Club Umbria campione fra le stradali nella Goodyear GT3 RS Diego Locanto, il pratese vincitore della Tubi Style GT3 Davide Zumpano, il milanese campione della Panta GT4 Martino Rigo e il torinese dominatore della Entry level/Historic Andrea Ruscica. Saranno comunque presenti all’evento e alle premiazioni anche gli altri due campioni 2021, ovvero il trentino titolato nella DSW 997 Cup Emiliano Formaini e il ravennate vincitore della Sparco GT Carlo Manetti. Oltre a loro, ci saranno anche gli altri grandi protagonisti della stagione.

Per l’evento speciale si aggiungono diverse attività ideate dagli organizzatori e a carico del Porsche Club Umbria, compresi circa un’ora e 30 minuti in più di turni per girare in pista e la giornata di sabato, quando a partire dalle 16.00 oltre 40 protagonisti, dopo libere e qualifiche, si sfideranno al kartodromo “Misanino” in una gara di kart che prevede anche una categoria tutta al femminile. Fra le iniziative, oltre ad anticipazioni sulla prossima stagione di corse, sempre sabato si terrà l’esclusiva Cerimonia di premiazione dei Campioni 2021, che durante la serata di gala ospiterà all’Hotel Europa Monetti momenti dedicati a “vecchi” e nuovi protagonisti della serie.

Con un format “extra-large” rispetto alle tappe di campionato, al Porsche Club GT Festival domenica sarà poi il giorno delle sfide in autodromo con pista in esclusiva: primo semaforo verde per le 2 ore di prove in programma dalle 9.00 alle 11.00; a seguire le tre gare di 30 minuti ciascuna alle ore 12.00, 13.00 e 14.30. Premiazioni finali dei vincitori del Festival 2021 a seguire sul podio del Misano World Circuit.