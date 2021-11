Chiama o scrivi in redazione

Rugby Gubbio: sabato al Coppiolo va in scena l’Under 15 di Giuliano Bossi

Sabato 13 Novembre 2021, alle ore 16:00, il campo da Rugby in Località Coppiolo a Gubbio ospiterà il derby giovanile Rugby Gubbio Under 15 contro Rugby Perugia Under 15.

Rugby Gubbio

Nonostante la giovane età dei giocatori le partite dell’Under 15 non mancano di spettacolo, competizione e gioco di alto livello.

Per il Rugby Gubbio U15 di coach Giuliano Bossi è la seconda partita in questa stagione, dopo la vittoria contro il Foligno/Orvieto per 61 a 22 di fine ottobre.

La formazione a disposizione di Giuliano Bossi e degli assistenti allenatori Fulvio Scarpati ed Emanuele Fiorucci: Axel Belardi, Alberto Diosono, Riccardo Fioriti, Leonardo Smacchi, Lorenzo Scanu, Daniele Paradisi, Rocco Artuso, Mattia Ceccarelli, Simone Paciotti, Jacopo Ausili, Pietro Fiorucci, Simone Menichetti, Luca Lombardini.

In bocca al lupo ai nostri lupetti!